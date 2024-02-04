Российские милблогеры подробно разобрали неудачный российский механизированный штурм вблизи Новомихайловки Донецкой области. Они освещали разногласия, которые он вызвал в российском информационном пространстве, что, в свою очередь, указывает на более широкие проблемы со способностью российской армии адаптироваться в Украине.

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В России обеспокоены

Российский милблогер заявил, что "настоящие патриоты" отреагировали на кадры неудачного штурма 30 января критикой и разочарованием. Он раскритиковал "предателей и продажников", в частности экспертов, которые часто посещают телешоу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, который заявил, что российские войска имеют достаточно систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиостанций и FPV-дроны.

Милблогер утверждал, что эти заявления не соответствуют действительности. По его словам, российские фронтовые командиры считают радиостанции ценнее государственных танков и БМП из-за нехватки радиооборудования.

Несколько милблоггеров пожаловались, что российское "высокое руководство" вряд ли будет читать беспокойство милблоггеров по использованию украинских беспилотников, и предупредили, что многие российские военнослужащие погибнут из-за превосходства украинских БпЛА на передовой. Они признают это одной из самых больших проблем России по состоянию на сейчас.

Россияне серьезно обеспокоены тем, что их войска не способны адаптироваться.

Путин признавал преимущество наших БпЛА

Депутат Московской думы Андрей Медведев высоко оценил комментарий президента России Владимира Путина о том, что беспилотники являются "ахиллесовой пятой" российских войск. Он также заявил, что это свидетельствует об осведомленности Путина о ситуации на фронте. Медведев утверждал, что признание Путиным преимущества украинских беспилотников показывает, что Путин не боится обсуждать "проблемы" и "ошибки" России.

Кроме этого, депутат убежден, что это демонстрирует, что Путин позволяет "конструктивную" критику российских операций в Украине.

Путин хочет подвинуть линию фронта вглубь Украины