Російські мілблогери детально розібрали невдалий російський механізований штурм поблизу Новомихайлівки Донецької області. Вони висвітлювали розбіжності, які він спричинив у російському інформаційному просторі, що, своєю чергою, вказує на ширші проблеми зі здатністю російської армії адаптуватися в Україні.

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У Росії занепокоєні

Російський мілблогер заявив, що "справжні патріоти" відреагували на кадри невдалого штурму 30 січня критикою та розчаруванням. Він розкритикував "зрадників і продажників", зокрема експертів, які часто відвідують телешоу кремлівського пропагандиста Владіміра Соловйова, який заявив, що російські війська мають достатньо систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіостанцій та FPV-дрони.

Мілблогер стверджував, що ці заяви не відповідають дійсності. За його словами, російські фронтові командири вважають радіостанції ціннішими за державні танки та БМП через брак радіообладнання.

Декілька мілблогерів поскаржилися, що російське "високе керівництво" навряд чи читатиме занепокоєння мілблогерів щодо використання українських безпілотників, і попередили, що багато російських військовослужбовців загинуть через перевагу українських БпЛА на передовій. Вони визнають це однією із найбільших проблем Росії станом на зараз.

Росіяни серйозно стурбовані тим, що їхні війська не здатні адаптовуватися.

Путін визнавав перевагу наших БпЛА

Депутат Московської думи Андрєй Медведєв високо оцінив коментар президента Росії Владіміра Путіна про те, що безпілотники є "ахіллесовою п’ятою" російських військ. Він також заявив, що це свідчить про обізнаність Путіна про ситуацію на фронті. Медведєв стверджував, що визнання Путіним переваги українських безпілотників показує, що Путін не боїться обговорювати "проблеми" та "помилки" Росії.

Крім цього, депутат переконаний, що це демонструє, що Путін дозволяє "конструктивну" критику російських операцій в Україні.

Путін хоче посунути лінію фронту вглиб України