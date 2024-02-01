Під час зустрічі зі своїми партнерами президент Росії подвоїв цілі, яких він прагне досягти під час повномасштабної війни з Україною. За його словами, просування поточної лінії фронту вглиб України є найважливішою метою для російських військ на всьому театрі бойових дій.

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Мета фактично недосяжна

Путін підкреслив ідею "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні, яка, за його переконаннями, має зробити захоплену територію недосяжною для артилерійських обстрілів. Досягнення цієї мети фактично неможливо поки існує незалежна Україна, яка продовжує боротьбу. Так чи інакше у разі захоплення нових територій вони все одно залишаються досяжними для озброєння, яке має Україна.

Російський націоналіст – мілблогер вважає, що вирішити цю проблему допоможе захоплення Миколаєва та Одеси, адже це нівелює удари по Криму, але для того, аби розвантажити поточну лінію фронту потрібно захопити лінію Слов'янськ – Краматорськ.

Заяви Путіна від 31 січня не є суттєвими відхиленнями у заявлених військових цілях чи фактичних військових можливостях Росії. Ймовірно, Путін хотів скористатися наявними наративами в західних ЗМІ, які могли б заблокувати короткострокову та довгострокову військову допомогу Заходу Україні та змусити Захід вести переговори з Росією на російських умовах,

– пояснюють аналітики.

Путін також включив місто Харків до цієї гіпотетичної демілітаризованої зони. Ймовірно, щоб скористатися дискусіями навколо малоймовірної можливості російського наступу вздовж північного кордону Харківської області з Бєлгородської області. Путін може мати намір посилити ці дискусії, щоб відвернути увагу України від поточної російської наступальної операції вздовж осі Харків – Луганська область.

Невідомо, чи Путін сприймає це серйозно

Путін також, ймовірно, намагається апелювати до закликів створити "буферну зону" між Харківською та Бєлгородською областю, які виникли ще влітку 2023 року після рейдів українських військових. Водночас немає жодних ознак того, щоб російські військові вживали реальних заходів для втілення цього у життя.

Путін також підкреслив російські наступальні зусилля поблизу Авдіївки, щоб показати успіхи, яких нібито досягла російська армія.

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