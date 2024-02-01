Во время встречи со своими партнерами президент России удвоил цели, которых он стремится достичь во время полномасштабной войны с Украиной. По его словам, продвижение текущей линии фронта вглубь Украины является важнейшей целью для российских войск на всем театре боевых действий.

Смотрите также "После поражения россиян погонят войной на Китай": новые нарративы российской пропаганды

Цель фактически недостижима

Путин подчеркнул идею "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине, которая, по его убеждениям, должна сделать захваченную территорию недосягаемой для артиллерийских обстрелов. Достижение этой цели фактически невозможно пока существует независимая Украина, которая продолжает борьбу. Так или иначе, в случае захвата новых территорий они все равно остаются достижимыми для вооружения, которое имеет Украина.

Российский националист – милблогер считает, что решить эту проблему поможет захват Николаева и Одессы, ведь это нивелирует удары по Крыму, но для того, чтобы разгрузить текущую линию фронта, нужно захватить линию Славянск – Краматорск.

Заявления Путина от 31 января не являются существенными отклонениями в заявленных военных целях или фактических военных возможностях России. Вероятно, Путин хотел воспользоваться имеющимися нарративами в западных СМИ, которые могли бы заблокировать краткосрочную и долгосрочную военную помощь Запада Украине и заставить Запад вести переговоры с Россией на российских условиях,

– объясняют аналитики.

Путин также включил город Харьков в эту гипотетическую демилитаризованную зону. Вероятно, чтобы воспользоваться дискуссиями вокруг маловероятной возможности российского наступления вдоль северной границы Харьковской области с Белгородской областью. Путин может намереваться усилить эти дискуссии, чтобы отвлечь внимание Украины от текущей российской наступательной операции вдоль оси Харьков – Луганская область.

Неизвестно, воспринимает ли Путин это серьезно

Путин также, вероятно, пытается апеллировать к призывам создать "буферную зону" между Харьковской и Белгородской областью, которые возникли еще летом 2023 года после рейдов украинских военных. В то же время нет никаких признаков того, чтобы российские военные принимали реальные меры для воплощения этого в жизнь.

Путин также подчеркнул российские наступательные усилия вблизи Авдеевки, чтобы показать успехи, которых якобы достигла российская армия.

Российские войска готовятся к новым боям за Авдеевку