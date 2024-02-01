Во время встречи со своими партнерами президент России удвоил цели, которых он стремится достичь во время полномасштабной войны с Украиной. По его словам, продвижение текущей линии фронта вглубь Украины является важнейшей целью для российских войск на всем театре боевых действий.
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Цель фактически недостижима
Путин подчеркнул идею "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине, которая, по его убеждениям, должна сделать захваченную территорию недосягаемой для артиллерийских обстрелов. Достижение этой цели фактически невозможно пока существует независимая Украина, которая продолжает борьбу. Так или иначе, в случае захвата новых территорий они все равно остаются достижимыми для вооружения, которое имеет Украина.
Российский националист – милблогер считает, что решить эту проблему поможет захват Николаева и Одессы, ведь это нивелирует удары по Крыму, но для того, чтобы разгрузить текущую линию фронта, нужно захватить линию Славянск – Краматорск.
Заявления Путина от 31 января не являются существенными отклонениями в заявленных военных целях или фактических военных возможностях России. Вероятно, Путин хотел воспользоваться имеющимися нарративами в западных СМИ, которые могли бы заблокировать краткосрочную и долгосрочную военную помощь Запада Украине и заставить Запад вести переговоры с Россией на российских условиях,
– объясняют аналитики.
Путин также включил город Харьков в эту гипотетическую демилитаризованную зону. Вероятно, чтобы воспользоваться дискуссиями вокруг маловероятной возможности российского наступления вдоль северной границы Харьковской области с Белгородской областью. Путин может намереваться усилить эти дискуссии, чтобы отвлечь внимание Украины от текущей российской наступательной операции вдоль оси Харьков – Луганская область.
Неизвестно, воспринимает ли Путин это серьезно
Путин также, вероятно, пытается апеллировать к призывам создать "буферную зону" между Харьковской и Белгородской областью, которые возникли еще летом 2023 года после рейдов украинских военных. В то же время нет никаких признаков того, чтобы российские военные принимали реальные меры для воплощения этого в жизнь.
Путин также подчеркнул российские наступательные усилия вблизи Авдеевки, чтобы показать успехи, которых якобы достигла российская армия.
Российские войска готовятся к новым боям за Авдеевку
- Вероятно, российские войска готовятся попытаться прорваться через Авдеевку в Донецкой области после того, как им не удалось окружить населенный пункт. Аналитики Института изучения войны проанализировали ситуацию на Авдеевском направлении. В последнее время российские силы сосредоточили наступательные операции в южном жилом районе Авдеевки. Как отметили в ISW, они добились там незначительных успехов.
- По данным Института изучения войны, российские военные продолжают наступать на северном и южном флангах Авдеевки. Однако аналитики отметили, что темп наступления значительно ниже, чем во время первых волн наступлений осенью 2023 года.
- Также аналитики со ссылкой на майора МВД Украины Максима Морозова отметили, что войска российской армии скопили возле Авдеевки 40 тысяч человек и готовятся усилить наступательные действия на город.