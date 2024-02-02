Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы связей с общественностью 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин, заметив, что ситуация в Авдеевке все-таки отличается от того, что было в Бахмуте. Есть два главных отличия.

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В чем разница

Как отметил Лазуткин, оборону Авдеевки готовили действительно длительное время. Там были сделаны укрепления и оборонительные рубежи еще во времена АТО. В Бахмуте такого не было.

Конечно, если, не дай Бог, все дойдет до уличных боев в городе, то ситуация будет похожа на Бахмут. Но, к счастью, пока такого нет. Силы обороны сдерживают врага.

Если бы ситуация дошла до того, что начнутся уличные бои между многоэтажками, тогда да. Эти параллели были бы более очевидными. Когда каждый дом становится взводным опорным пунктом, и бои идут непосредственно на улицах. А так ситуация отличается,

– рассказал военный.

Оккупанты не зашли в Авдеевку. Сейчас они пробуют продвинуться в окрестностях, но преимущественно не имеют успехов. Россияне не окружили коксохимический завод, не захватили Степовое, Бердычи. Конечно, они кое-где переходили железную дорогу. Но это максимальное их достижение на данный момент. Ситуация остается контролируемой.

Ситуация в Авдеевке: кратко