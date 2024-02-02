Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы связей с общественностью 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин, отметив, что уже на протяжении длительного времени удается удерживать стабильную линию огневого столкновения. Однако бои не прекращаются. Вражеские волны атак постоянно накатываются от Красногоровки в разные стороны.

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Эти атаки сопровождаются ударами из артиллерии, минометов. Также активно работает авиация.

Мне кажется, что оккупанты уже понимали, что так просто вклиниться и перерезать логистику с севера у них не получится. Сейчас наши подразделения активно работают,

– сказал Лазуткин.

Bradley прекрасно себя проявила

Как отметил военный, в соцсетях уже есть много видео уничтоженной техники оккупантов на Авдеевском направлении. Горят как российские танки, так и БМП и личный состав. Недавно удалось подбить вражеский Т-90М "Прорыв" с БМП Bradley, а FPV-дроны добили этот танк.

Можно сказать, что здесь линия боевого столкновения стабилизировалась. Но произошло это не само по себе, а благодаря героизму и невероятным усилиям наших военных. В частности и 47 отдельной механизированной бригады и смежных подразделений. Наша пехота сдержала основные вражеские атаки. Также сейчас оккупанты не решаются наступать с большим количеством техники,

– сказал военный.

На Запорожском направлении Bradley не была столь эффективной из-за чрезвычайно заминированных полей. А на Авдеевском, где наши защитники находятся в обороне, преимущества этой БМП вроде скорости и маневренности прекрасно проявляются.

Несмотря на это, не стоит забывать, что все зависит от опыта экипажа. Сейчас экипажи приобрели его – и прекрасно используют возможности техники.

Успехи украинских военных: коротко