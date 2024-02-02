Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 47 ОМБр Дмитро Лазуткін, зауваживши, що вже упродовж тривалого часу вдається утримувати стабільну лінію вогневого зіткнення. Однак бої не припиняються. Ворожі хвилі атак постійно накочуються від Красногорівки у різні боки.

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Ці атаки супроводжуються ударами з артилерії, мінометів. Також активно працює авіація.

Мені здається, що окупанти вже розуміли, що так просто вклинитися та перерізати логістику з півночі у них не вийде. Зараз наші підрозділи активно працюють,

– сказав Лазуткін.

Bradley чудово себе проявила

Як наголосив військовий, в соцмережах вже є багато відео знищеної техніки окупантів на Авдіївському напрямку. Горять як російські танки, так і БМП та особовий склад. Нещодавно вдалося підбити ворожий Т-90М "Прорив" з БМП Bradley, а FPV-дрони добили цей танк.

Можна сказати, що тут лінія бойового зіткнення стабілізувалася. Але сталося це не само по собі, а завдяки героїзму та неймовірним зусиллям наших військових. Зокрема й 47 окремої механізованої бригади та суміжних підрозділів. Наша піхота стримала основні ворожі атаки. Також зараз окупанти не наважуються наступати з великою кількістю техніки,

– сказав військовий.

На Запорізькому напрямку Bradley не була настільки ефективною через надзвичайно заміновані поля. А на Авдіївському, де наші захисники перебувають в обороні, переваги цієї БМП на кшталт швидкості та маневреності чудово проявляються.

Попри це, не варто забувати, що все залежить від досвіду екіпажу. Зараз екіпажі набули його – і чудово використовують можливості техніки.

Успіхи українських військових: коротко