В Україні Bradley протистоятимуть російським БМП-1 і БМП-2, які більш відомі як гроби на колесах. 24 Канал в матеріалі "На землі, воді та в небі: як і чим військова техніка НАТО переважає російську" порівняв характеристики західних та російських БМП.
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Скільки БМП отримає Україна та коли
20 січня відбулася чергова зустріч союзників України у форматі "Рамштайн". За її підсумками стало відомо, що Україна отримає від союзників БМП М2 Bradley, CV90 і Marder.
"Ця техніка має стати основою для українських штурмових мобільних БТГ, що разом з танками стане основою сил прориву російського фронту в майбутніх наступальних операціях", – йдеться у матеріалі 24 Каналу.
Очікується, що Україна вже невдовзі отримає американські БМП Bradley, адже США відправили першу партію з понад 60 одиниць. Натомість німецькі Marder мають надійти до України навесні, адже наші військові все ще проходять навчання.
Україна має отримати понад сотню Marder і 40 Bradley. Щодо CV90, то ці БМП Україні вже пообіцяли у Швеції, а також про передачу думають у Норвегії.
Переваги БМП Bradley
БМП Bradley, яку в народі називають "вбивцею танків", перебуває на озброєнні армії США з 1981 року й пройшла численні модернізації. Зокрема, M2A2 ODS та M2A3 та M2A4.
Всі модернізовані "Бредлі" отримали додаткове посилення бронювання, яке забезпечує захист від вогню 30-мм гармат у лобовій проєкції. Вага Bradley у цих версіях починається з 27 тонн.
Водночас БМП втратила можливості форсувати водні перешкоди вплав, оскільки в США вирішили, що ця функція не є критичною на полі бою. Крім того, це складний процес, який забирає чимало часу.
Після всіх модернізацій озброєння Bradley все одно не змінювалось: 25-мм автоматична гармата М242 та дві пускові ПТРК TOW. Екіпаж БМП складає 3 особи та 7 бійців у десантному відділенні.
Варто зазначити, що українські військові дотично знайомі з БМП Bradley. Причина в тому, що РСЗВ M270, яка активно застосовується у ЗСУ, базується на шасі Bradley, також постачається й ПТРК TOW.
Прессекретар Пентагону ВПС США Пат Райдер заявляв, що "Бредлі" мають як наступальні, так і оборонні можливості. За його словами, вони забезпечують рівень вогневої потужності та броні, який принесе Україні переваги на полі бою.
Технічні характеристики М2 Bradley:
- Довжина – 6,44 – 6,45 метра.
- Маса – 25 тонн.
- Ширина – 3,2 – 3,6 метра.
- Висота – 2,9 – 2,97 метра.
- Екіпаж – 3+6 осіб.
- Максимальна швидкість: 60 кілометрів на годину по шосе; 40 кілометрів на годину по бездоріжжю; 7,2 кілометра на годину по воді.
- Запас ходу – 483 кілометрів по шосе.
- Місткість паливних баків – 662 літрів.
- Потужність – 600 к. с. (450 кВт).
- Оперативний діапазон – 480 кілометрів.
Огляд БМП "Бредлі": відео
Що Росія може протиставити на противагу Bradley
На озброєнні російської армії стоять відносно непогані аналоги – БМП-1АМ "Басурманін", й БМП-3. Однак їхня кількість дуже мала та постійно зменшується.
Наразі основною бойовою машиною піхоти в окупантів є легкі та ненадійні БМП-2. Перед повномасштабним вторгненням на зберіганні в Росії було близько 1 500 БМП-2.
Та чомусь окупанти не поспішають завозити поповнення з власних складів. Росія покриває дефіцит, поповнюючи свої запаси шляхом "обдирання" союзників з Білорусі. Звідти росіяни вивезли вже майже всі такі машини.
"Це, до речі, пояснює той факт, чому в грудні – січні новим російським трендом став наступ піхоти без підтримки техніки. Схоже, вона нині у великому дефіциті. І якщо у Росії вже зараз закінчуються танки та БМП, то де їх вона візьме, щоб озброїти нові хвилі мобілізованих, а мовиться, на хвилинку, про сотні тисяч вояків", – йдеться у статті 24 Каналу.
Чи не єдиною, але сумнівною перевагою БМП-2 над Bradley – є здатність долати водні перешкоди уплав. Водночас БМП-2 має слабку броню, що підтвердили бойові дії в Україні.
У листопаді 2022 року українські військові показали підбиту БМП-2 під Херсоном, на яку окупанти встановили рідкісний комплект захисту 675-сб3КДЗ. Росіяни почали посилювати захист своїх БМП-2 ще влітку, про що свідчили світлини з фронту.
Росіяни розробляли комплекти 675-сб3КДЗ, щоб посилити захист своїх БМП-2 від вогню крупнокаліберних кулеметів та протитанкових вогнеметів. Як пише Defense Express, російський захист для БМП – це набір полімерних решіток, який має кріпитись на броню машини.
Експерти підкреслюють, що такий захист не допоміг росіянами, адже наші воїни все одно підбивають БМП окупантів.
Технічні характеристики БМП-2:
- Довжина – 6,735 метра.
- Маса – 14 тонн.
- Ширина – 3,150 метра.
- Висота – 2,45 метра.
- Екіпаж – 3+7 осіб.
- Максимальна швидкість: 65 кілометрів на годину по шосе; 40 – 45 кілометрів на годину по бездоріжжю, 7 кілометрів на годину по воді.
- Запас ходу – 550 – 600 кілометрів по шосе.
- Місткість паливних баків – 662 літрів.
- Потужність – 300 к. с.
Росія вирішила відновити виробництво БМП-2
У листопаді 2022 року Defense Express повідомляло, що у Росії почали випробування дослідного зразка БМП під індексом Б-18, який є по суті модифікованою версією БМП-2. На цю БМП поставили безпілотний бойовий модуль ТКБ-973 "Епоха".
Повідомлялося, що на дослідній Б-18 була встановлена версія модуля "Епоха" в спрощеній комплектації. Зокрема, на ній не було деяких датчиків та системи управління вогнем, а також пускових установок для малогабаритних ракет "Булат".
Замість пускових для "Булатів" там стоять пускові установки для ПТРК "Корнет", та 57-мм автоматична гармата як в "оригінальній" комплектації.
Цікаво, що втілення ідеї щодо проєкту Б-18 забрало у Росії цілих 5 років. Презентація проєкту Б-18 відбулась під час форуму "Армия-2017". Однак вперше бойова машина була "втілена в металі" лише восени 2022 року.