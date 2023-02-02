В Україні Bradley протистоятимуть російським БМП-1 і БМП-2, які більш відомі як гроби на колесах. 24 Канал в матеріалі "На землі, воді та в небі: як і чим військова техніка НАТО переважає російську" порівняв характеристики західних та російських БМП.

До теми Американський F-16 чи радянський МіГ-29: порівняння винищувачів, які може отримати Україна

Скільки БМП отримає Україна та коли

20 січня відбулася чергова зустріч союзників України у форматі "Рамштайн". За її підсумками стало відомо, що Україна отримає від союзників БМП М2 Bradley, CV90 і Marder.

"Ця техніка має стати основою для українських штурмових мобільних БТГ, що разом з танками стане основою сил прориву російського фронту в майбутніх наступальних операціях", – йдеться у матеріалі 24 Каналу.

Очікується, що Україна вже невдовзі отримає американські БМП Bradley, адже США відправили першу партію з понад 60 одиниць. Натомість німецькі Marder мають надійти до України навесні, адже наші військові все ще проходять навчання.

Україна має отримати понад сотню Marder і 40 Bradley. Щодо CV90, то ці БМП Україні вже пообіцяли у Швеції, а також про передачу думають у Норвегії.

Переваги БМП Bradley

БМП Bradley, яку в народі називають "вбивцею танків", перебуває на озброєнні армії США з 1981 року й пройшла численні модернізації. Зокрема, M2A2 ODS та M2A3 та M2A4.

Всі модернізовані "Бредлі" отримали додаткове посилення бронювання, яке забезпечує захист від вогню 30-мм гармат у лобовій проєкції. Вага Bradley у цих версіях починається з 27 тонн.

Водночас БМП втратила можливості форсувати водні перешкоди вплав, оскільки в США вирішили, що ця функція не є критичною на полі бою. Крім того, це складний процес, який забирає чимало часу.

Після всіх модернізацій озброєння Bradley все одно не змінювалось: 25-мм автоматична гармата М242 та дві пускові ПТРК TOW. Екіпаж БМП складає 3 особи та 7 бійців у десантному відділенні.

Варто зазначити, що українські військові дотично знайомі з БМП Bradley. Причина в тому, що РСЗВ M270, яка активно застосовується у ЗСУ, базується на шасі Bradley, також постачається й ПТРК TOW.

Прессекретар Пентагону ВПС США Пат Райдер заявляв, що "Бредлі" мають як наступальні, так і оборонні можливості. За його словами, вони забезпечують рівень вогневої потужності та броні, який принесе Україні переваги на полі бою.

Технічні характеристики М2 Bradley:

Довжина – 6,44 – 6,45 метра.

Маса – 25 тонн.

Ширина – 3,2 – 3,6 метра.

Висота – 2,9 – 2,97 метра.

Екіпаж – 3+6 осіб.

Максимальна швидкість: 60 кілометрів на годину по шосе; 40 кілометрів на годину по бездоріжжю; 7,2 кілометра на годину по воді.

Запас ходу – 483 кілометрів по шосе.

Місткість паливних баків – 662 літрів.

Потужність – 600 к. с. (450 кВт).

Оперативний діапазон – 480 кілометрів.

Огляд БМП "Бредлі": відео

Що Росія може протиставити на противагу Bradley

На озброєнні російської армії стоять відносно непогані аналоги – БМП-1АМ "Басурманін", й БМП-3. Однак їхня кількість дуже мала та постійно зменшується.

Зверніть увагу. Станом 2 лютого, за даними Генштабу ЗСУ, в Україні було знищено 6 382 російських БМП.

Наразі основною бойовою машиною піхоти в окупантів є легкі та ненадійні БМП-2. Перед повномасштабним вторгненням на зберіганні в Росії було близько 1 500 БМП-2.

Та чомусь окупанти не поспішають завозити поповнення з власних складів. Росія покриває дефіцит, поповнюючи свої запаси шляхом "обдирання" союзників з Білорусі. Звідти росіяни вивезли вже майже всі такі машини.

"Це, до речі, пояснює той факт, чому в грудні – січні новим російським трендом став наступ піхоти без підтримки техніки. Схоже, вона нині у великому дефіциті. І якщо у Росії вже зараз закінчуються танки та БМП, то де їх вона візьме, щоб озброїти нові хвилі мобілізованих, а мовиться, на хвилинку, про сотні тисяч вояків", – йдеться у статті 24 Каналу.

Чи не єдиною, але сумнівною перевагою БМП-2 над Bradley – є здатність долати водні перешкоди уплав. Водночас БМП-2 має слабку броню, що підтвердили бойові дії в Україні.

У листопаді 2022 року українські військові показали підбиту БМП-2 під Херсоном, на яку окупанти встановили рідкісний комплект захисту 675-сб3КДЗ. Росіяни почали посилювати захист своїх БМП-2 ще влітку, про що свідчили світлини з фронту.

Росіяни розробляли комплекти 675-сб3КДЗ, щоб посилити захист своїх БМП-2 від вогню крупнокаліберних кулеметів та протитанкових вогнеметів. Як пише Defense Express, російський захист для БМП – це набір полімерних решіток, який має кріпитись на броню машини.

Експерти підкреслюють, що такий захист не допоміг росіянами, адже наші воїни все одно підбивають БМП окупантів.

Технічні характеристики БМП-2:

Довжина – 6,735 метра.

Маса – 14 тонн.

Ширина – 3,150 метра.

Висота – 2,45 метра.

Екіпаж – 3+7 осіб.

Максимальна швидкість: 65 кілометрів на годину по шосе; 40 – 45 кілометрів на годину по бездоріжжю, 7 кілометрів на годину по воді.

Запас ходу – 550 – 600 кілометрів по шосе.

Місткість паливних баків – 662 літрів.

Потужність – 300 к. с.

Росія вирішила відновити виробництво БМП-2

У листопаді 2022 року Defense Express повідомляло, що у Росії почали випробування дослідного зразка БМП під індексом Б-18, який є по суті модифікованою версією БМП-2. На цю БМП поставили безпілотний бойовий модуль ТКБ-973 "Епоха".

Повідомлялося, що на дослідній Б-18 була встановлена версія модуля "Епоха" в спрощеній комплектації. Зокрема, на ній не було деяких датчиків та системи управління вогнем, а також пускових установок для малогабаритних ракет "Булат".

Замість пускових для "Булатів" там стоять пускові установки для ПТРК "Корнет", та 57-мм автоматична гармата як в "оригінальній" комплектації.

Цікаво, що втілення ідеї щодо проєкту Б-18 забрало у Росії цілих 5 років. Презентація проєкту Б-18 відбулась під час форуму "Армия-2017". Однак вперше бойова машина була "втілена в металі" лише восени 2022 року.