Глава Офісу Президента Андрій Єрмак виклав у своєму телеграмі відео з роботою Bradley та висміяв російських загарбників. Він спитав у них, де ж їхній "Прорив"?

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Робота Bradley вражає

Як Bradley перетворює на брухт Т-90М "Прорив": дивіться відео

І де ваш Т-90М "Прорив", росіяни? Сергій та Олександр з 47-ї ОМБр точно знають, де. І їх Bradley теж знає,

– іронічно написав Андрій Єрмак.

У 47 ОМБр раніше написали, що всі бачили відео, як БМП Bradley "розвалює" російський танк Т-90М "Прорив". Водночас ніхто не бачив, "як виглядають ці воїни зі сталевими нервами та жагою до Перемоги".

Нас познайомили з екіпажем БМП, якому вдалося розкласти російський танк. На фото ліворуч Сергій, а праворуч – Олександр. Вони у цивільному житті працювали на різних напрямках. Один вчителював, а інший займався мототехнікою. Зараз же вони – потужна команда, "сила якої полягає в синергії".



Екіпаж знаменитого Bradley / Фото 47 ОМБр

Що стосується результативної роботи Braldey, то її наші військові виконали у районі Степового, що на Авдіївському напрямку. Як написали раніше у 47 ОМБр, "перемогла американська техніка". Екіпажу вдалося вивести з ладу російський танк, у якого почала безупинно крутитися башта.

А наша славетна рота ударних БпЛА добила машину за допомогою FPV-дрона. Слава воїнам 47 окремої механізованої бригади!

– написали в ОМБр.

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