Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 920 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки.

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Втрати Росії на ранок 19 січня

  • Особового складу – близько 374 520 (+920),
  • танків – 6167 (+20),
  • бойових броньованих машин – 11445 (+35),
  • артилерійських систем – 8854 (+19),
  • РСЗВ – 966 (+0),
  • засобів ППО – 654 (+1),
  • літаків – 331 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6929 (+4),
  • крилатих ракет – 1818 (+0),
  • кораблів/катерів – 23 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11831 (+37),
  • спеціальної техніки – 1384 (+4).

втрати ворога

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ