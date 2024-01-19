Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 920 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки.
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Втрати Росії на ранок 19 січня
- Особового складу – близько 374 520 (+920),
- танків – 6167 (+20),
- бойових броньованих машин – 11445 (+35),
- артилерійських систем – 8854 (+19),
- РСЗВ – 966 (+0),
- засобів ППО – 654 (+1),
- літаків – 331 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6929 (+4),
- крилатих ракет – 1818 (+0),
- кораблів/катерів – 23 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11831 (+37),
- спеціальної техніки – 1384 (+4).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ