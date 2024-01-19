Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 920 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки.

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Втрати Росії на ранок 19 січня

Особового складу – близько 374 520 (+920),

танків – 6167 (+20),

бойових броньованих машин – 11445 (+35),

артилерійських систем – 8854 (+19),

РСЗВ – 966 (+0),

засобів ППО – 654 (+1),

літаків – 331 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6929 (+4),

крилатих ракет – 1818 (+0),

кораблів/катерів – 23 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11831 (+37),

спеціальної техніки – 1384 (+4).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Цікаво! 14 січня українські захисники збили російський літак ДРЛС. На борту А-50 перебували 11 – 12 пілотів. Вони могли загинути. До речі, під час збиття ліквідовано одного з найдосвідченіших російських пілотів – командира судна Левченка.