Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 920 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской техники.

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Потери России на утро 19 января

Личного состава – около 374 520 (+920),

танков – 6167 (+20),

боевых бронированных машин – 11445 (+35),

артиллерийских систем – 8854 (+19),

РСЗО – 966 (+0),

средств ПВО – 654 (+1),

самолетов – 331 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6929 (+4),

крылатых ракет – 1818 (+0),

кораблей/катеров – 23 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 11831 (+37),

специальной техники – 1384 (+4).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Любопытно! 14 января украинские защитники сбили российский самолет ДРЛО. На борту А-50 находились 11 – 12 пилотов. Они могли погибнуть. Кстати, во время сбития ликвидирован один из самых опытных российских пилотов – командир судна Левченко.