Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 920 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской техники.
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Потери России на утро 19 января
- Личного состава – около 374 520 (+920),
- танков – 6167 (+20),
- боевых бронированных машин – 11445 (+35),
- артиллерийских систем – 8854 (+19),
- РСЗО – 966 (+0),
- средств ПВО – 654 (+1),
- самолетов – 331 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6929 (+4),
- крылатых ракет – 1818 (+0),
- кораблей/катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11831 (+37),
- специальной техники – 1384 (+4).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ