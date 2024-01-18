Кроме одного из опытнейших пилотов России, российские паблики называют еще 6 имен погибших в результате падение А-50. Однако этот список не полон – оккупанты до сих пор ищут, куда же поделились их летчики и операторы.
Смотрите также Уничтожен А-50 и подбит Ил-22: все, что известно о "самолетопаде" России над Азовским морем 14 января
Смерть опытного пилота
Вместе с российским самолетом А-50 был ликвидирован командир воздушного судна подполковник Вячеслав Левченко. Он был одним из опытнейших летчиков российской армии.
Успешно демобилизовано. Командир авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения – А-50У подполковник Вячеслав Левченко, лётчик 2 класса, участник военного парада в Москве в 2020 году. "Ивановцы" больше не пролетят над Красной площадью,
– отметил полковник ВСУ Анатолий Штефан.
Кроме него "без вести" пропали еще несколько членов экипажа А-50, в том числе майор М.А. Квасов – штурман, да еще 4 офицера. Кроме того, на самолете Ил-22 был ликвидирован российский полковник Бурмистров.
Ликвидация А-50: что известно
- Вечером 14 января ряд СМИ начал писать, что над Азовским морем ВСУ сбили два воздушных судна – А-50 и Ил-22. Утром информацию подтвердил главнокомандующий Валерий Залужный. Он поблагодарил Воздушные Силы за успешную работу.
- Важно, что еще никто в истории не сбивал самолет дальнего радиолокационного обнаружения, которым и являлся А-50. Фактически это "глаза" российской армии, которые помогали координировать удары как на воздухе, так и на земле. Экипаж, вероятно, видел приближение ракеты, однако ничего не мог поделать – А-50 не способен делать маневры.
- Самолет Ил-22 все же дотащил до аэродрома в Анапе, где попросил аварийную посадку. Спикер Воздушных Сил отметил, что тот "живущий гад", но самолет сильно поврежден, и ремонт ему уже не поможет.