Окрім одного з найдосвідченіших пілотів Росії, російські пабліки називають ще 6 імен загиблих внаслідок падіння А-50. Однак цей список не повний – окупанти досі шукають, куди ж поділилися їх льотчики й оператори.
Дивіться також Знищено А-50 і підбито Іл-22: все, що відомо про "літакопад" Росії над Азовським морем 14 січня
Смерть досвідченого пілота
Разом з російським літаком А-50 було ліквідовано командира повітряного судна підполковника В'ячеслава Левченка. Він був одним з найдосвідченіших льотчиків російської армії.
Успішно демобілізовано. Командир авіаційного комплексу радіолокаційного дозору та наведення – А-50У підполковник В'ячеслав Левченко, льотчик 2 класу, учасник військового параду у Москві 2020 року. "Іванівці" більше не пролетять над Червоною площею,
– зазначив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
Окрім нього "безвісти" зникли ще декілька членів екіпажу А-50, зокрема майор М.А. Квасов – штурман, та ще 4 офіцери. Окрім того, на літаку Іл-22 було ліквідовано російського полковника Бурмістрова.
Ліквідація А-50: що відомо
- Ввечері 14 січня низка ЗМІ почала писати, що над Азовським морем ЗСУ збили два повітряних судна – А-50 та Іл-22. Вже вранці інформацію підтвердив головнокомандувач Валерій Залужний. Він подякував Повітряним Силам за успішну роботу.
- Важливо, що ще ніхто в історії не збивав літак дальнього радіолокаційного виявлення, яким і був А-50. Фактично це "очі" російської армії, які допомагали координувати удари як у повітрі, так і на землі. Екіпаж, ймовірно, бачив наближення ракети, однак нічого не міг зробити – А-50 не здатен робити маневри.
- Літак Іл-22 все ж дотягнув до аеродрому в Анапі, де попросив аварійну посадку. Речник Повітряних Сил зазначив, що той "живучий гад", але літак сильно пошкоджений, і ремонт йому вже не допоможе.