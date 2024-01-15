Впоследствии информацию о сбитии самолета А-50 подтвердили в Воздушных силах, а также главнокомандующий ВСУ. В конце концов, в сети показали кадры последнего полета воздушного судна оккупантов.

К теме ВСУ сбили российский А-50 и подвели еще один самолет над Азовским морем, – СМИ

Силы обороны показали, как А-50 в последний раз летел в небе

Самолет далекой радиолокационной слежки и управления А-50, по данным СМИ, заступил на дежурство в районе временно оккупированной Кирилловки в Запорожской области. По предварительным данным, время, когда самолет начал патруль, было около 21:10 – 21:15.

В то же время Силы обороны выложили в сеть кадры, вероятно, последнего полета А-50. На видео можно увидеть, что российское воздушное судно, очевидно, вылетело 14 января в послеобеденное время, ведь солнце уже начало заходить за горизонт, но еще не было слишком темно.

Силы обороны показали, вероятно, последний полет А-50 / Видео с телеграм-канала Сил обороны Юга Украины

В СМИ, ссылаясь на собственные источники, также отмечали, что А-50 нашим защитникам удалось сбить практически сразу после того, как он застал на дежурство. Сразу после этого самолет ДРЛС скрылся с радаров и больше не отвечал на запросы тактической авиации.

Россияне также показали подбитый Ил-22

Кроме А-50, нашим защитникам также удалось подбить российский самолет Ил-22. В конце концов в российских СМИ появились кадры с подбитым воздушным судном, которое должно было сесть в Анапе.



Вероятно, подбитый самолет Ил-22 / Фото из российских телеграм-каналов

На снимках можно увидеть, что самолет был полностью продырявлен и стал похож на решето. Сейчас точно неизвестно, какая судьба ждет этот самолет: пойдет ли он на металлолом или его будут пытаться ремонтировать.

Украина уничтожила А-50 и Ил-22 над Азовским морем