Командующий Воздушными силами Николай Олещук написал, что оккупанты поплатились "за Днепр". Вероятно, говорится об уничтожении российского самолета А-50 над Азовским морем.

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Пока детали неизвестны

Олещук не раскрывает никакой информации. Он запостил картинку, посвященную годовщине удара по многоэтажке в Днепре, в свой телеграмм-канал.

Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги!

– написал командующий Воздушными силами.

Со дня, когда российская ракета попала в подъезд многоэтажки в Днепре, 14 января истек ровно год. Люди собрались там, чтобы почтить погибших в результате российских обстрелов. Этот ракетный удар унес жизни 46 человек.

ВСУ могли подбить еще один самолет над Азовским морем