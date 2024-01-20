Командир і навідник БМП Bradley в етері ТСН поділився деталями того, як йому вдалося знищити ворожий танк. За його словами, він запам'ятав його слабке місце з комп'ютерної гри, передає 24 Канал.
Дивіться також Хто загинув на борту А-50 та який саме літак збили ЗСУ: все, що неофіційно кажуть у Росії
Це сталося під Авдіївкою
За словами членів екіпажу БМП, це був лише другий їхній спільний виїзд на поле бою. Командир відзначив, що ще на навчаннях думав про те, що не хотів би побачити ворожий танк у прицілі. Таку техніку ворога екіпаж побачив вперше. Відстань до цілі не перевищувала 150 метрів.
Я згадав усе: і куди бити ті танки, і як їх бити. Я мав зупинити його за будь-яку ціну,
– пригадав боєць.
Слабким місцем Т-90М були прилади бачення, тому наш воїн знищив їх та фактично зробив техніку "сліпою". Екіпаж танку був дезорієнтований та не бачив, куди рухатись. Після цього ворожий Т-90 врізався в дерево, а його добили FPV-дрони.
Техніку вдалося знищити завдяки злагодженій роботі наших захисників на Авдіївському напрямку.
Наші захисники вели прицільний вогонь / Скриншот 24 Каналу
Сили оборони знищили САУ "Малка"
- На полі бою було знищено самохідну артилерійську установку 2С7М "Малка". Росіяни називали її "найпотужнішою гарматою у світі".
- Така установка може стріляти 203-міліметровим ядерним снарядом 3БВ2 потужністю у 2000 тонн тротилу. В цьому й полягає головна небезпека цієї САУ. "Малка" може уражати цілі на відстані до 47 кілометрів.
- ️ У 2020 році окупанти заявляли про прийняття на озброєння однієї з найпотужніших гармат у світі, САУ 2С7М "Малка". У Силах оборони Півдня таку модернізацію назвали "умовною".