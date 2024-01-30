Про це 24 Каналу розповів майор Нацгвардії, начальник штабу артилерії 4 бригади "Рубіж" Денис Нагорний, зауваживши, що ворог все одно намагається протиснутися на деяких ділянках. Йдеться про Білогорівку, Спірне, Залізнянське, Богданівку, кліщіївські висоти тощо.
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Чи є нестача боєприпасів
Як наголосив військовий, тактика окупантів незмінна – це знову-таки ті ж "людські хвилі". Бронетехніку росіяни не завжди використовують.
Переважно штурми ворога йдуть без підтримки бронетехніки. Багато броні ворога не встигає доїхати до лінії фронту, бо по ній працює артилерія та FPV-дрони. Зараз вистачає ресурсів, щоб вести певні оборонні дії. Але для наступальних у нас недостатньо ресурсу,
– сказав Нагорний.
Зараз відчутно, що затримується допомога від Сполучених Штатів. Адже через це є менше можливостей для контратак. Звісно, певну кількість снарядів компенсують тими ж FPV-дронами. Але цього не завжди достатньо. Також ворог активно працює своєю авіацією і запускає керовані авіабомби.
Загалом росіяни копіюють тактику вагнерівців. Вони не зважають на втрати серед особового складу. Особливо цікаві моменти можна почути у перехопленнях.
Були перехоплення, коли чули, що ротному кажуть: "Збережеш 2-3 БМП – буде тобі щастя. А людей можеш не берегти". Типу Росія велика і ресурсу там багато. Їхнє суспільство навіть не турбується, що в них такі великі втрати,
– підкреслив Нагорний.
Втрати Росії у війні: коротко
- Росія зазнала величезних втрат з початку повномасштабної війни. Станом на 30 січня вони втратили понад 384 тисячі особового складу.
- Також українські військові знищили 6300 ворожих танків, 11725 бойових броньованих машин, 9144 артилерійських систем, 972 реактивні системи залпового вогню, 663 засоби ППО, 332 літаки, 324 гелікоптери, 7084 безпілотників оперативно-тактичного рівня тощо.
- Наші захисники вранці 30 січня збили ворожий Су-34. Сталося це над Луганщиною.