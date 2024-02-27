Россия смогла получить стратегическую инициативу на фронте благодаря количественному превосходству как в живой силе, так и в технике. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, объяснив, что Украина должна отвечать тем же.

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Приоритет – оружие

Президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о возможности отправки в Украину своих военных. Фактически такое заявление является прецедентом, однако пока не стоит рассчитывать на потенциальное воплощение этой идеи. В конце концов, сейчас есть гораздо более насущные потребности.

"Это была некая попытка выяснить восприятие таких инициатив в мире. Будут ли они реализованы? – имею большое сомнение. В этом контексте для нас актуальным является не выделение личного состава наших стран-партнеров, а передача военно-технического оборудования, оружия и боеприпасов", – подчеркнул Владислав Селезнев.

Ситуация на фронте сейчас является сверхсложной. Ресурсные возможности России несоизмеримы с возможностями Украины. Оккупанты имеют в разы большее техническое преимущество на поле боя, что сказывается.

Мы потеряли контроль над Авдеевкой, теряем контроль над рядом населенных пунктов западнее Авдеевки. Тенденция достаточно тревожная, потому что не понятно, успели ли наши подразделения создать мощную сеть инженерных фортификаций. В ближайшее время мы можем видеть негативную динамику не только на Авдеевском направлении,

– пояснил военный эксперт.

Российские военные имея значительное преимущество, пытается трансформировать ее в территориальные достижения. К сожалению, успехи у них кое-где есть.

Фронт не обвалится

В Институте изучения войны заявили, что сейчас Россия господствует на фронте и может наступать на любых выбранных направлениях и в удобное для себя время.

Вызовы на самом деле очень серьезные, но я не думаю, что настолько масштабным может стать сдвиг на поле боя. Обвала фронта точно не будет, потому что весенняя оттепель, которая уже началась, не позволяет активно применять бронетехнику. Но враг использует тотальное преимущество в артиллерии и авиации,

– подчеркнул Селезнев.

Поскольку западные партнеры не поставили обещанных противовоздушных и противоракетных систем Украины, для наших воинов является вызовом действия России. Давать отпор вражеской авиации и артиллерии, которая постоянно сует вперед сложно без необходимого количества оружия.

Хотя Украина наращивает возможности собственного ВПК, однако пока наших возможностей недостаточно для того, чтобы полностью обеспечить потребности военных на фронте.

"Мы критически зависим от поставок из западных стран", – подытожил военный эксперт.

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