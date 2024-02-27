По словам Тарнавского, россияне пытались наступать в районах Новомихайловки и Роботино, однако попытки оккупантов не имели успеха.

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Враг продолжает свои атаки

Александр Тарнавский сообщил, что за минувшие сутки, 26 февраля, состоялось 43 боевых столкновения.

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" противник за минувшие сутки нанес 45 авиаударов, совершил 935 артобстрелов и 81 удар дронами-камикадзе,

– написал он.

Несмотря на все попытки врага, украинским воинам удалось стабилизировать линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичева.

Тарнавский добавил, что за минувшие сутки и ночь, еще 11 российских оккупантов были взяты в плен. Общие потери армии страны-террористки за сутки составили: 347 человек, один танк, семь боевых бронемашин, четыре артиллерийские системы, ПТРК, СПГ, пять автомобилей.

На каких направлениях наступают россияне