За словами Тарнавського, росіяни намагалися наступати в районах Новомихайлівки та Роботиного, однак спроби окупантів не мали успіху.

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Ворог продовжує свої атаки

Олександр Тарнавський провідомив, що за минулу добу, 26 лютого, відбулося 43 бойові зіткнення.

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" противник за минулу добу завдав 45 авіаударів, вчинив 935 артобстрілів та 81 удар дронами-камікадзе,

– написав він.

Попри усі намагання ворога, українським воїнам вдалося стабілізувати лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів.

Тарнавський додав, що за минулу добу і ніч, ще 11 російських окупантів було взято в полон. Загальні втрати армії країни-терористки за добу склали: 347 осіб, один танк, сім бойових бронемашин, чотири артилерійські системи, ПТРК, СПГ, п'ять автомобілів.

На яких напрямках наступають росіяни