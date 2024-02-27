За словами Тарнавського, росіяни намагалися наступати в районах Новомихайлівки та Роботиного, однак спроби окупантів не мали успіху.
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Ворог продовжує свої атаки
Олександр Тарнавський провідомив, що за минулу добу, 26 лютого, відбулося 43 бойові зіткнення.
В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" противник за минулу добу завдав 45 авіаударів, вчинив 935 артобстрілів та 81 удар дронами-камікадзе,
– написав він.
Попри усі намагання ворога, українським воїнам вдалося стабілізувати лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів.
Тарнавський додав, що за минулу добу і ніч, ще 11 російських окупантів було взято в полон. Загальні втрати армії країни-терористки за добу склали: 347 осіб, один танк, сім бойових бронемашин, чотири артилерійські системи, ПТРК, СПГ, п'ять автомобілів.
На яких напрямках наступають росіяни
- Російські загарбники посилили тиск на Часів Яр, що біля Бахмута. Туди стягнули додаткові резерви. Пріоритетним напрямок також є Лисівка – Андріївка та Іванівське. На цих ділянках зафіксовані нові російські полки та дивізії.
- У районі Авдіївки українські військові повернули кілька позицій та взяти в полон десяток окупантів. Ситуація на цьому напрямку є динамічною. Загалом втрати росіян там склали майже 50 тисяч осіб, тому зараз ворог потребує часу, щоб перегрупуватися. Однак, він ще має резерви, аби наступати у бік Ласточкиного.
- Росіяни мають ціль – знищити плацдарм України у Кринках на Херсонщині. Ситуація там досить важка, але ЗСУ намагаються його розширювати, щоб мати можливість легше перекидати броньовану техніку, артилерію. Плацдарм перебуває під вогневим захистом українських військ.