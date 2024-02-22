Попри всі фейки російської пропаганди про нібито "захоплення Кринків", плацдарм на лівобережжі Херсонщини перебуває в зоні вогневого захисту й підтримки українських військ. Детальніше про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Логістика ворога під загрозою

Російські пропагандисти розповідають казки про те, що масштабне перекидання війська та техніки на лівий берег Дніпра можливе лише через суходільний коридор. Проте окупантам не завадило б звернути увагу на власні проблеми, адже загарбники здійснюють постачання на лівобережжя Херсонщини по материковій території України, а це найдовше логістичне плече.

Доїхати до лівого берега Дніпра, з урахуванням контруражень наших військ, це теж такий собі квест для окупантів. Насправді не так все легко постачати,

– мовив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Крим – це другий шлях постачання для росіян у Херсонську область. Однак там теж знищено водні переправи, зокрема з півострова на материкову територію України. До того ж російський флот пошматований.

Керченський міст працює, але під час повітряної тривоги в Криму його перекривають. Тобто говорити про надійність та безперервність поставок не можна.

Розширення плацдарму – можливе

Кринки – надзвичайно важливий плацдарм. За можливості ЗСУ розширюватимуть його настільки, щоб це дало змогу без великих загроз перекинути важку бронетехніку, перевезти артилерію та налагодити постачання водним способом, чи за допомогою інженерних пристосувань, чи навіть з використання барж.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що нині є багато моментів, якими оперують інженерні та логістичні війська, щоби перекидати особовий склад та техніку через водні перешкоди.

"Чи це відбудеться? Звичайно, бо територія утримується росіянами. Якщо постане питання розширяти Херсонський напрямок, чи потенційно наші війська будуть мати спроможність, звісно, це буде використано. Водночас для ворога це становить загрозу", – зазначив Тимочко.

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