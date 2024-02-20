Військові наголосили, що наші захисники продовжують працювати на плацдармі на лівому березі Херсонської області. Своєю чергою ворог вчергове вкинув маніпулятивну інформацію.

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Сили оборони розповіли про ситуацію на плацдармі ЗСУ

У Силах оборони Півдня України наголосили, що російські окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів. Так, військово-політичне керівництво країни-агресорки заявило про зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра.

Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності.Сил оборони Півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу,

– наголосили військові.

Водночас ворог, здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати відійшов на "заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції", з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму. Це відбулося на фоні того, що загарбники не мали змоги виконати поставлене окупаційним командуванням завдання.

Шойгу доповідав Путіну про "зачистку" плацдарму ЗСУ

Російські ЗМІ зазначили, що міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 20 лютого на зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним заявив, що російська армія взяла під контроль населений пункт Кринки Херсонської області, розташований на лівому березі Дніпра.

На це Путін повідомив, що командувач російського угруповання військ "Дніпро" Міхаіл Теплинський, поінформував його про осіб у Кринках, які нібито "переховуються або в лісах, або у виритих ямах". Міністр оборони Сергій Шойгу у відповідь "підтвердив цю інформацію".

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ слова окупантів не підтверджують. Про ситуацію на лівому березі Дніпра в Херсонській області Генштаб оприлюднив стандартне для останніх місяців повідомлення.

"На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, упродовж доби здійснено одну спробу штурму позицій наших військ", – мовиться у звіті.

Крім того, російське видання "Важные истории" звертає увагу, що російські "військкори" і телеграм-канали до заяв Шойгу і Путіна не повідомляли, що армія Росії захопила або "зачищає" Кринки. Тому така заява Путіна і Шойгу є черговою пропагандистською маніпуляцією.

Зверніть увагу! 13 лютого наші захисники підняли другий український прапор у Кринках Херсонської області. Він майорить на водонапірній вежі населеного пункту.