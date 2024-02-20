Военные отметили, что наши защитники продолжают работать на плацдарме на левом берегу Херсонской области. В свою очередь враг в очередной раз вбросил манипулятивную информацию.

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Силы обороны рассказали о ситуации на плацдарме ВСУ

В Силах обороны Юга Украины отметили, что российские оккупационные войска, не имея успеха в штурмовых действиях на левобережной Херсонской области, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов. Так, военно-политическое руководство страны-агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра.

Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности.Сил обороны Юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу,

– отметили военные.

В то же время враг, осуществив в течение дня единственную попытку штурма, из-за существенных потерь отошел на "заранее подготовленные пропагандистские позиции", с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма. Это произошло на фоне того, что захватчики не имели возможности выполнить поставленную оккупационным командованием задачу.

Шойгу докладывал Путину о "зачистке" плацдарма ВСУ

Российские СМИ отметили, что министр обороны России Сергей Шойгу 20 февраля на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Крынки Херсонской области, расположенный на левом берегу Днепра.

На это Путин сообщил, что командующий российской группировки войск "Днепр" Михаил Теплинский, проинформировал его о лицах в Крынках, которые якобы "скрываются или в лесах, или в вырытых ямах". Министр обороны Сергей Шойгу в ответ "подтвердил эту информацию".

В то же время в Генеральном штабе ВСУ слова оккупантов не подтверждают. О ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области Генштаб обнародовал стандартное для последних месяцев сообщение.

"На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлена одна попытка штурма позиций наших войск", – говорится в отчете.

Кроме того, российское издание "Важные истории" обращает внимание, что российские "военкоры" и телеграм-каналы до заявлений Шойгу и Путина не сообщали, что армия России захватила или "зачищает" Крынки. Поэтому такое заявление Путина и Шойгу является очередной пропагандистской манипуляцией.

Обратите внимание! 13 февраля наши защитники подняли второй украинский флаг в Крынках Херсонской области. Он развевается на водонапорной башне населенного пункта.