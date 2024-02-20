Они имеют четкую задачу до мартовских выборов Владимира Путина одержать победу – выбить нас с этих позиций. Несмотря на это, как рассказала 24 Каналу руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, россияне имеют проблему во время атак.

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О проблемах россиян

Гуменюк отметила, что враг штурмует позиции Сил обороны каждый день разным количеством штурмовых групп и попыток, но бронетехнику пока не применяет.

В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают удерживать противника, закрепляться и проводить работу по расширению плацдарма.

За 19 февраля в ОК "Юг" зафиксировали 5 попыток штурмов – это около 10 – 15 человек в штурмовой группе, которые пытаются с двух или трех сторон выбивать украинских воинов с Крынок.

Россияне успеха не имеют. Возвращаются на свои позиции и снова собирают следующие штурмовые подразделения. Сейчас у них есть определенная сложность с формированием следующих штурмовых подразделений, потому что давненько не было ротации,

– отметила Гуменюк.

Однако россияне как раз путем ротации личного состава – тех, кто еще не осведомлен в ходе событий – пытаются их использовать как добровольцев для таких штурмовых групп.

О потерях противника

Кроме того, по словам Гуменюк, враг не прекращает артиллерийских обстрелов. Оккупанты продолжают бить по правому берегу – населенных пунктах непосредственно у среза воды и в дельте Днепра. Там, где с островов россияне еще могут доставать минометными расчетами.

Мы стараемся максимально выбивать эти наблюдательные пункты и уничтожать вражеский потенциал. В частности, запасы боекомплекта, которые там завезены. И в связи с чем у них снова возникает потребность маневров между островами на лодках. Поэтому в сводках появляются уничтоженные вражеские лодки,

– отметила Наталья Гуменюк.

В целом результаты боевой работы за 19 февраля примерно такие, уничтожено;

69 оккупантов;

5 крупнокалиберных пушек;

5 минометных расчетов;

2 станции радиоэлектронной борьбы.

Кстати, радиоэлектронная борьба сейчас очень мощное направление боевой работы, который вместе с огневой работой очень существенно отрицает активность вражеских дронов. Поэтому не каждый российский БПЛА долетает до середины Днепра.

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