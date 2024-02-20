Они имеют четкую задачу до мартовских выборов Владимира Путина одержать победу – выбить нас с этих позиций. Несмотря на это, как рассказала 24 Каналу руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, россияне имеют проблему во время атак.
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О проблемах россиян
Гуменюк отметила, что враг штурмует позиции Сил обороны каждый день разным количеством штурмовых групп и попыток, но бронетехнику пока не применяет.
В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают удерживать противника, закрепляться и проводить работу по расширению плацдарма.
За 19 февраля в ОК "Юг" зафиксировали 5 попыток штурмов – это около 10 – 15 человек в штурмовой группе, которые пытаются с двух или трех сторон выбивать украинских воинов с Крынок.
Россияне успеха не имеют. Возвращаются на свои позиции и снова собирают следующие штурмовые подразделения. Сейчас у них есть определенная сложность с формированием следующих штурмовых подразделений, потому что давненько не было ротации,
– отметила Гуменюк.
Однако россияне как раз путем ротации личного состава – тех, кто еще не осведомлен в ходе событий – пытаются их использовать как добровольцев для таких штурмовых групп.
О потерях противника
Кроме того, по словам Гуменюк, враг не прекращает артиллерийских обстрелов. Оккупанты продолжают бить по правому берегу – населенных пунктах непосредственно у среза воды и в дельте Днепра. Там, где с островов россияне еще могут доставать минометными расчетами.
Мы стараемся максимально выбивать эти наблюдательные пункты и уничтожать вражеский потенциал. В частности, запасы боекомплекта, которые там завезены. И в связи с чем у них снова возникает потребность маневров между островами на лодках. Поэтому в сводках появляются уничтоженные вражеские лодки,
– отметила Наталья Гуменюк.
В целом результаты боевой работы за 19 февраля примерно такие, уничтожено;
- 69 оккупантов;
- 5 крупнокалиберных пушек;
- 5 минометных расчетов;
- 2 станции радиоэлектронной борьбы.
Кстати, радиоэлектронная борьба сейчас очень мощное направление боевой работы, который вместе с огневой работой очень существенно отрицает активность вражеских дронов. Поэтому не каждый российский БПЛА долетает до середины Днепра.
Украинские военные удерживают плацдарм на левобережье Херсонщины
- Силы обороны Украины 13 февраля установили еще один флаг в Крынках, который развевается на водонапорной башне на левом берегу Херсонской области. Аналитики отмечают, что флаг установили бойцы 35-й отдельной морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Кроме того, украинские морпехи поделились видео после установки флага в селе.
- Аналитики американского Института изучения войны 12 февраля сообщили, что Силы обороны Украины недавно сумели незначительно продвинуться в Крынках, что на левом берегу Херсонской области.
- Первый государственный флаг Украины в Крынках на левом берегу Херсонской области установили бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты 6 февраля. Они говорят, что этот поступок отрицает российскую пропаганду и унижает командующего Воздушно-десантных войск России генерал-полковника Михаила Теплинского, который отвечает за группировку войск "Днепр".