Вони мають чітке завдання до березневих виборів Владіміра Путіна здобути перемогу – вибити нас з цих позицій. Попри це, як розповіла 24 Каналу керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, росіяни мають проблему під час атак.

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Про негаразди росіян

Гуменюк зазначила, що ворог штурмує позиції Сил оборони кожного дня різною кількістю штурмових груп та спроб, але бронетехніку поки не застосовує.

Своєю чергою, Сили оборони України продовжують утримувати противника, закріплюватись і проводити роботу з розширення плацдарму.

За 19 лютого в ОК "Південь" зафіксували 5 спроб штурмів – це близько 10 – 15 людей в штурмовій групі, які намагаються з двох або трьох боків вибивати українських воїнів з Кринок.

Росіяни успіху не мають. Повертаються на свої позиції й знову збирають наступні штурмові підрозділи. Зараз у них є певна складність з формуванням наступних штурмових підрозділів, тому що давненько не було ротації,

– наголосила Гуменюк.

Проте росіяни якраз шляхом ротації особового складу – тих, хто ще не обізнаний в перебігу подій – намагаються їх використовувати як добровольців для таких штурмових груп.

Про втрати противника

Крім того, за словами Гуменюк, ворог не припиняє артилерійських обстрілів. Окупанти продовжують гатити по правому берегу – населених пунктах безпосередньо біля зрізу води та в дельті Дніпра. Там, де з островів росіяни ще можуть діставати мінометними розрахунками.

Ми намагаємося максимально вибивати ці спостережні пункти й нищити ворожий потенціал. Зокрема, запаси боєкомплекту, які там завезені. І у зв'язку з чим у них знову виникає потреба маневрів між островами на човнах. Тому у зведеннях з'являються знищені ворожі човни,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Загалом результати бойової роботи за 19 лютого приблизно такі, знищено;

69 окупантів;

5 великокаліберних гармат;

5 мінометних розрахунків;

2 станції радіоелектронної боротьби.

До речі, радіоелектронна боротьба нині дуже потужний напрямок бойової роботи, який разом з вогневою роботою дуже суттєво заперечує активність ворожих дронів. Відтак не кожний російський БпЛА долітає до середини Дніпра.