Окупантам фактично не дають використовувати бронетехніку при штурмах на українські позиції. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що це призводить до чималих втрат з боку ворога.

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Росіян кидають у "м'ясні штурми"

На лівому березі Херсонщини українські військові втримують плацдарм, намагаючись його розширити. Деякі ворожі підрозділи діють виключно проти цих плацдармів.

Є угруповання "Дніпро", яке відповідає за південні терени, зокрема й Херсонщину, а по флангах вже перехід до повноважень групи "Південь", яке відповідає і за Запорізький напрямок. Завдання, які стоять перед угрупованнями, виглядають як реалізація одного задуму,

– зауважив Сергій Братчук.

Російське угруповання "Дніпро" стало потужнішим, відколи восени 2023 року українські військові побудували на лівому березі Херсонщини плацдарм.

"Там достатньо сил та бронетехніки, але є певний нюанс. Він полягає в тому, що ворог зараз зазвичай використовує піхоту. Тому що правий берег допомагає артилерійським вогнем. Ця ворожа піхота виглядає елітною, відомі мотострілецькі з'єднання. Але морська піхота та десант не виконують своєї функціональної ролі, яка у них передбачена на полі бою", – наголосив Братчук.

Хоч російське угруповання намагається відтиснути українських військових, однак їм не вдається цього зробити. Відповідно їхній морально-психологічний стан на доволі низькому рівні, адже штурми, у які їх відправляють, це фактично квиток в один кінець.

Водночас українським військовим не дають активніше діяти керовані авіаційні бомби, які скидають росіяни. З цим нашим захисникам зможуть допомогти винищувачі F-16 та системи ППО.

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