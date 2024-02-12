Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, наголосивши, що росіяни застосовують штурми з залученням великої кількості піхоти, якої їм не шкода, також у них діє заборона використання бронетехніки. Крім того, обов'язковим є хоча б одне випробовування ЗСУ на міцність.
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Затишшя може бути тимчасовим
За минулу добу ворог спромігся лише на одну штурмову дію, знову зазнав втрат і повернувся на вихідні позиції.
Наразі бачимо тенденцію до зниження інтенсивності цих штурмів, тому що окупантам все складніше знаходити ентузіастів для того, щоб "напакувати" нові штурмові групи,
– зазначила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.
Водночас зниженням інтенсивності активності ворога може бути тимчасовим, поки він не підтягне відповідні резерви, які не є обізнаними в тому, що відбувається на цій ділянці фронту.
"Раніше теж виникали ситуації, коли ставалися провали в напруженості і росіяни посилювали цей напрямок підрозділами з інших, зокрема з Запорізького або Східного напрямків. Люди, з яких компонували ці групи, не знаючи, що на них чекає і як буде з поверненням, погоджувались на ці штурми", – пояснила Наталія Гуменюк.
Яка ситуація на фронті: останні новини
- За минулу добу (станом на 12 лютого) сталося 100 бойових зіткнень на всій лінії фронту. Окупанти завдали 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, а також здійснили 95 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських сил та населених пунктах.
- Авдіївський напрямок залишається найскладнішим на фронті. ЗСУ продовжують стримувати натиск росіян, які прагнуть оточити Авдіївку. Однак українські захисники міцно тримають оборону та завдають окупантам нищівної шкоди.
- За останню добу на Авдіївському напрямку наші воїни відбили 23 атаки ворога поблизу міста та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського на Донеччині.
- Водночас на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 19 атак загарбників поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки в Донецької області.
- Також росіяни у Донецькій області запустили потяг, який має довжину у 30 кілометрів. Цей "цар-потяг", що складається з 2100 вагонів, тягнеться від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи. Створення такого потягу має на меті перешкодити просування українських сил, адже сама по собі ця конструкція є окремою лінією оборони. Зруйнувати таку 30-кілометрову махину дуже складно.