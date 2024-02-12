Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, наголосивши, що росіяни застосовують штурми з залученням великої кількості піхоти, якої їм не шкода, також у них діє заборона використання бронетехніки. Крім того, обов'язковим є хоча б одне випробовування ЗСУ на міцність.

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Затишшя може бути тимчасовим

За минулу добу ворог спромігся лише на одну штурмову дію, знову зазнав втрат і повернувся на вихідні позиції.

Наразі бачимо тенденцію до зниження інтенсивності цих штурмів, тому що окупантам все складніше знаходити ентузіастів для того, щоб "напакувати" нові штурмові групи,

– зазначила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Водночас зниженням інтенсивності активності ворога може бути тимчасовим, поки він не підтягне відповідні резерви, які не є обізнаними в тому, що відбувається на цій ділянці фронту.

"Раніше теж виникали ситуації, коли ставалися провали в напруженості і росіяни посилювали цей напрямок підрозділами з інших, зокрема з Запорізького або Східного напрямків. Люди, з яких компонували ці групи, не знаючи, що на них чекає і як буде з поверненням, погоджувались на ці штурми", – пояснила Наталія Гуменюк.

Зверніть увагу! Українські сили продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонщини, попри фейки російської пропаганди. На підтвердження цього наші бійці підняли український прапор у Кринках. Також це є потужний сигналом для місцевого населення про те, що ЗСУ закріплюється на завойованих рубежах, щоб мати можливість просуватися далі.

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