Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что россияне применяют штурмы с привлечением большого количества пехоты, которой им не жалко, также у них действует запрет на использования бронетехники. Кроме того, обязательным является хотя бы одно испытание ВСУ на прочность.

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Затишье может быть временным

За минувшие сутки враг смог осуществить только одно штурмовое действие, снова понес потери и вернулся на исходные позиции.

Сейчас видим тенденцию к снижению интенсивности этих штурмов, потому что оккупантам все сложнее находить энтузиастов для того, чтобы "напаковать" новые штурмовые группы,

– отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

В то же время снижение интенсивности активности врага может быть временным, пока он не подтянет соответствующие резервы, которые не осведомлены о том, что происходит на этом участке фронта.

"Раньше тоже возникали ситуации, когда происходили провалы в напряженности и россияне усиливали это направление подразделениями с других, в частности с Запорожского или Восточного направлений. Люди, из которых компоновали эти группы, не зная, что их ждет и как будет с возвращением, соглашались на эти штурмы", – объяснила Наталья Гуменюк.

Обратите внимание! Украинские силы продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области, несмотря на фейки российской пропаганды. В подтверждение этого наши бойцы подняли украинский флаг в Крынках. Также это является мощным сигналом для местного населения о том, что ВСУ закрепляется на завоеванных рубежах, чтобы иметь возможность продвигаться дальше.

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