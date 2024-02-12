Разместили поезд оккупанты между Еленовкой и Волновахой на оккупированной Донетчине. Он всего в 6 километрах от нынешней линии фронта.

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Аналитики предположили зачем россиянам 30-километровый "царь-поезд"

Специалисты американского Института изучения войны заметили, что спутниковые снимки от 10 мая 2023 года и от 6 и 10 февраля 2024 года свидетельствуют, что оккупанты в течение последних 9 месяцев построили длинную линию вагонов, протянувшуюся от оккупированной Еленовки до Волновахи.

Аналитики, ссылаясь на украинские данные от DeepState, отметили, что:

российские войска собрали более 2100 грузовых вагонов в поезд длиной 30 километров;

оккупанты начали собирать поезд в июле 2023 года;

вероятно, российские войска намерены использовать поезд как линию обороны от будущих украинских нападений.

Железнодорожная линия между Еленовкой и Волновахой расположена примерно в шести километрах от текущей линии фронта, которая, по данным ISW, простирается к юго-востоку от Новомихайловки в ее ближайшей точке и находится на участке фронта, которая была относительно неактивной, когда российские войска, как сообщается, начали строительство,

– заявили специалисты.

Они также вспомнили, что недавно российские войска достигли незначительных территориальных достижений в этом районе. Именно поэтому в ISW предполагают, что Россия могла собрать поезд и для других целей.

Что писали о вражеском поезде аналитики Deep State