На этом в эфире телеканала Киев24 отметила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что 2 января и во время крайней массированной атаки россияне запускали по три "Калибры", передает 24 Канал.
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Пуск "Калибров" нетипичный
Она подчеркнула, что это довольно нетипичный шаг. Ведь говорится о нечетном числе ракет. По словам Натальи Гуменюк, во время первой атаки, скорее всего, использовали надводный ракетоноситель.
А вот во время второй, вероятно, подводный. Причем последний не находился на боевом дежурстве. Его российские захватчики коварно вывели к пусковым рубежам во время массированной атаки, и он выполнил пуск 3 ракет.
Но, еще раз замечу, такое нетипичное использование. Очевидно, одна не сошла. То есть, когда выпускается три ракеты есть очень большое подозрение, доля вероятности, что что-то не сработало и одна из ракет или заклинила, или не вышла, или еще произошли какие-то неполадки,
– подчеркнула Гуменюк.
Она отметила, что это свидетельствует о том, что ракетные установки на ракетоносителях уже имеют определенную изношенность. И что именно поэтому захватчики очень зависят от объектов инфраструктуры, которые у них остались в Севастополе, и те, которые привлекают во время обслуживания ракетных установок и загрузки самих "Калибров".
По ее словам, это то, о чем мы постоянно говорим. Что враг пока ограничен в ресурсе использования "Калибров", ведь обновиться им очень сложно.
Как отметила Наталья Гуменюк, запуски "Калибров", которых в 2023 году враг совершил немало, непосредственно влияют на пусковые установки. Кроме того, на стороне Украины – море, которое регулярно штормит.
Крайняя массированная атака – 7 февраля
- Собственно, 7 февраля российские военные совершили крайнюю массированную атаку. Во время нее использовали 20 "Шахедов", 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 крылатые ракеты Х-22, 3 крылатые ракеты "Калибр", 3 баллистические ракеты "Искандер-М", 5 зенитных управляемых ракет С-300.
- Нашим военным удалось уничтожить 44 воздушные цели во время той атаки. Говорится о 15 "Шахедах", 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, а также 3 крылатые ракеты "Калибр".