На этом в эфире телеканала Киев24 отметила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что 2 января и во время крайней массированной атаки россияне запускали по три "Калибры", передает 24 Канал.

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Пуск "Калибров" нетипичный

Она подчеркнула, что это довольно нетипичный шаг. Ведь говорится о нечетном числе ракет. По словам Натальи Гуменюк, во время первой атаки, скорее всего, использовали надводный ракетоноситель.

А вот во время второй, вероятно, подводный. Причем последний не находился на боевом дежурстве. Его российские захватчики коварно вывели к пусковым рубежам во время массированной атаки, и он выполнил пуск 3 ракет.

Но, еще раз замечу, такое нетипичное использование. Очевидно, одна не сошла. То есть, когда выпускается три ракеты есть очень большое подозрение, доля вероятности, что что-то не сработало и одна из ракет или заклинила, или не вышла, или еще произошли какие-то неполадки,

– подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что это свидетельствует о том, что ракетные установки на ракетоносителях уже имеют определенную изношенность. И что именно поэтому захватчики очень зависят от объектов инфраструктуры, которые у них остались в Севастополе, и те, которые привлекают во время обслуживания ракетных установок и загрузки самих "Калибров".

По ее словам, это то, о чем мы постоянно говорим. Что враг пока ограничен в ресурсе использования "Калибров", ведь обновиться им очень сложно.

Как отметила Наталья Гуменюк, запуски "Калибров", которых в 2023 году враг совершил немало, непосредственно влияют на пусковые установки. Кроме того, на стороне Украины – море, которое регулярно штормит.

Крайняя массированная атака – 7 февраля