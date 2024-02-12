На цьому в ефірі телеканалу Київ24 наголосила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що 2 січня та під час крайньої масованої атаки росіяни запускали по три "Калібри", передає 24 Канал.

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Пуск "Калібрів" нетиповий

Вона підкреслила, що це досить нетиповий крок. Адже мовиться про непарне число ракет. За словами Наталії Гуменюк, під час першої атаки, швидше за все, використовували надводний ракетоносій.

А от під час другої, ймовірно, підводний. Причому останній не перебував на бойовому чергуванні. Його російські загарбники підступно вивели до пускових рубежів під час масованої атаки, і він виконав пуск 3 ракет.

Але, ще раз зауважу, таке нетипове використання. Очевидно, одна не зійшла. Тобто, коли випускається три ракети є дуже велика підозра, доля ймовірності, що щось не спрацювало і одна з ракет або заклинила, або не вийшла, або ще сталися якісь негаразди,

– підкреслила Гуменюк.

Вона зауважила, що це свідчить про те, що ракетні установки на ракетоносіях вже мають певну зношеність. І що саме тому загарбники дуже залежать від об'єктів інфраструктури, які у них залишилися у Севастополі, і ті, які залучають під час обслуговування ракетних установок і завантаження самих "Калібрів".

За її словами, це те, про що ми постійно говоримо. Що ворог наразі обмежений у ресурсі використання "Калібрів", адже поновитися їм дуже складно.

Як зауважила Наталія Гуменюк, запуски "Калібрів", яких у 2023 році ворог здійснив чимало, безпосередньо впливають на пускові установки. Крім того, на боці України – море, яке регулярно штормить.

Крайня масована атака – 7 лютого