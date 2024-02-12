Розмістили потяг окупанти між Оленівкою і Волновахою на окупованій Донеччині. Він всього за 6 кілометрів він теперішньої лінії фронту.

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Аналітики припустили навіщо росіянам 30-кілометровий "цар-потяг"

Фахівці американського Інституту вивчення війни зауважили, що супутникові знімки від 10 травня 2023 року та від 6 та 10 лютого 2024 року свідчать, що окупанти протягом останніх 9 місяців побудували довгу лінію вагонів, що простягнулася від окупованої Оленівки до Волновахи.

Аналітики, посилаючись на українські дані від DeepState, зазначили, що:

російські війська зібрали понад 2100 вантажних вагонів у потяг довжиною 30 кілометрів;

окупанти почали збирати потяг у липні 2023 року;

ймовірно, російські війська мають намір використовувати потяг як лінію оборони від майбутніх українських нападів.

Залізнична лінія між Оленівкою та Волновахою розташована приблизно за шість кілометрів від поточної лінії фронту, яка, за даними ISW, простягається на південний схід від Новомихайлівки в її найближчій точці та перебуває на ділянці фронту, яка була відносно неактивною, коли російські війська, як повідомляється, почали будівництво,

– заявили фахівці.

Вони також пригадали, що нещодавно російські війська досягли незначних територіальних здобутків у цьому районі. Саме тому в ISW припускають, що Росія могла зібрати потяг і для інших цілей.

Що писали про ворожий потяг аналітики Deep State