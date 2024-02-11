Російські окупанти створили у Донецькій області потяг завдовшки 30 кілометрів. Про це повідомили аналітики з каналу Deep State.

Читайте також На Донбасі поїзд наїхав на російський ЗРК: 3 окупантів загинули, 2 поранені

Навіщо окупанти створили цей потяг

Потяг тягнеться по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи. Він складається з близько 2 100 вагонів різного типу. Загарбники почали збирати цю безперервну конструкцію ще у липні 2023 року. Рухомий склад для її створення росіяни вкрали з тимчасово окупованих територій.

Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задумка зрозуміла – перешкода для просування Сил оборони. ЇЇ цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий,

– мовиться у повідомленні.



Росіяни створили на Донеччині "цар-потяг" / Фото Deep State

Потягам окупантів періодично не щастить