Російські окупанти створили у Донецькій області потяг завдовшки 30 кілометрів. Про це повідомили аналітики з каналу Deep State.
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Навіщо окупанти створили цей потяг
Потяг тягнеться по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи. Він складається з близько 2 100 вагонів різного типу. Загарбники почали збирати цю безперервну конструкцію ще у липні 2023 року. Рухомий склад для її створення росіяни вкрали з тимчасово окупованих територій.
Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задумка зрозуміла – перешкода для просування Сил оборони. ЇЇ цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий,
– мовиться у повідомленні.
Росіяни створили на Донеччині "цар-потяг" / Фото Deep State
Потягам окупантів періодично не щастить
- Не так давно партизани підірвали вантажний поїзд росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Загарбники возили ним паливо та боєприпаси між Мелітополем та Дніпрорудним.
- Раніше у Росії невідомі підірвали залізницю, внаслідок чого приблизно 20 вагонів зійшли з рейок. Інцидент стався у Рязанській області та потрапив на відео.