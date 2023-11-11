Момент потужного вибуху в Росії вже оприлюднили у мережі. Про це інформує 24 Канал.

До теми У Рязані влаштували диверсію на залізниці: внаслідок вибуху десятки вагонів зійшли з рейок

У Рязанській області дуже гучно

Момент підриву залізничного полотна в Рязані зафіксувала камера домофона. На поширених кадрах чітко чути потужний вибух.

На годиннику близько 07:08 ранку, вдалині лунає гучна бавовна, у машин у дворі спрацьовує сигналізація,

– так відео описали російські пропагандисти.

Вибух на залізниці в Рязанській області: дивіться відео

Також ворожі телеграм-канали зазначили, що після сходження аж 19 вантажних вагонів завали розбирають 300 осіб і спецтехніка. Залізничне полотно в районі станції Дягілєво доведеться замінити.

Водночас загарбники самі визнають, що жертв і постраждалих серед цивільних немає. Мовляв, тільки у машиніста "кілька подряпин".

Цікаво! Російська залізниця заявила, що, за попередніми даними, сходження вагонів сталося через "втручання сторонніх осіб".

Це операція ГУР