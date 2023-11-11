Момент потужного вибуху в Росії вже оприлюднили у мережі. Про це інформує 24 Канал.
До теми У Рязані влаштували диверсію на залізниці: внаслідок вибуху десятки вагонів зійшли з рейок
У Рязанській області дуже гучно
Момент підриву залізничного полотна в Рязані зафіксувала камера домофона. На поширених кадрах чітко чути потужний вибух.
На годиннику близько 07:08 ранку, вдалині лунає гучна бавовна, у машин у дворі спрацьовує сигналізація,
– так відео описали російські пропагандисти.
Вибух на залізниці в Рязанській області: дивіться відео
Також ворожі телеграм-канали зазначили, що після сходження аж 19 вантажних вагонів завали розбирають 300 осіб і спецтехніка. Залізничне полотно в районі станції Дягілєво доведеться замінити.
Водночас загарбники самі визнають, що жертв і постраждалих серед цивільних немає. Мовляв, тільки у машиніста "кілька подряпин".
Це операція ГУР
- Джерела 24 Каналу повідомили, що це сходження ворожих вагонів сталося у межах операції ГУР.
- Головна мета – ускладнити військову логістику окупаційних військ у цьому районі.
- Також наголосили, що жертв серед цивільних немає.