Момент мощного взрыва в России уже обнародован в сети. Об этом информирует 24 Канал.

К теме В Рязани устроили диверсию на железной дороге: в результате взрыва десятки вагонов сошли с рельсов

В Рязанской области очень громко

Момент подрыва железнодорожного полотна в Рязани зафиксировала камера домофона. На распространенных кадрах отчетливо слышен мощный взрыв.

На часах около 07:08 утра, вдали раздается громкий хлопок, у машин во дворе срабатывает сигнализация,

– так видео описали российские пропагандисты.

Взрыв на железной дороге в Рязанской области: смотрите видео

Также вражеские телеграм-каналы отметили, что после схождения 19 грузовых вагонов завалы разбирают 300 человек и спецтехника. Железнодорожное полотно в районе станции Дягилево придется заменить.

В то же время, захватчики сами признают, что жертв и пострадавших среди гражданских нет. Мол, только у машиниста "несколько царапин".

Любопытно! Российская железная дорога заявила, что, по предварительным данным, схождение вагонов произошло из-за "вмешательства посторонних лиц".

Это операция ГУР