Момент мощного взрыва в России уже обнародован в сети. Об этом информирует 24 Канал.
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В Рязанской области очень громко
Момент подрыва железнодорожного полотна в Рязани зафиксировала камера домофона. На распространенных кадрах отчетливо слышен мощный взрыв.
На часах около 07:08 утра, вдали раздается громкий хлопок, у машин во дворе срабатывает сигнализация,
– так видео описали российские пропагандисты.
Взрыв на железной дороге в Рязанской области: смотрите видео
Также вражеские телеграм-каналы отметили, что после схождения 19 грузовых вагонов завалы разбирают 300 человек и спецтехника. Железнодорожное полотно в районе станции Дягилево придется заменить.
В то же время, захватчики сами признают, что жертв и пострадавших среди гражданских нет. Мол, только у машиниста "несколько царапин".
Это операция ГУР
- Источники 24 Канала сообщили, что это схождение вражеских вагонов произошло в рамках операции ГУР.
- Главная цель – усложнить военную логистику оккупационных войск в этом районе.
- Также подчеркнули, что жертв среди гражданских нет.