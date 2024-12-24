На долю Сашка випало чимало випробувань. Спершу життя у дитячому будинку на Херсонщині, потім війна і окупація, а далі – депортація і прийомна родина, передає 24 Канал із посиланням на "Важные истории".

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Як Олександр потрапив у прийомну родину зі "стажем"

Останній рік Олександр прожив провів у прийомній родині в Росії. На момент самогубство йому було 18 років і 7 місяців.

Журнлісти з'ясували, що до повномасштабного вторгнення хлопець проживав у дитячому будинку сімейного типу у селі Токарівка під Херсоном, яким керувала місцева мешканка Лідія Шарварли. Після окупації Шарварли пішла на співпрацю із заграбниками. Після того, як Херсон звільнили, жінка, прихопивши 8 дітей, втекла до Краснодарського краю.

У Росії прийомні діти потрапили до пункту тимчасового розміщення в селищі Кучугури, де Шарварли відмовилася від опіки над ними.

Олександр Якущенко потрапив до прийомної родини "зі стажем" Наталії та Олександра Лукашенків зі станиці Ахтанізівська.

Олександр Лукашенко стверджує, що формально під їхньою опікою хлопчик жив лише місяць, після чого йому виповнилося 18 років — отже, відповідальності за нього родина Лукашенка вже не несла.

Він просто у нас жив. Є ми йому давали, ну, не виженеш хлопця. Йому йти не було куди,

– каже голова сімейства.

За словами Лукашенка, відмовитись від нової дитини вони не могли: "Ми не вирішуємо. Ми маємо сім'ю. Нам сказали взяти двох, ми взяли двох Навіщо відмовлятись, якщо органи опіки просять?"

Як український підліток загинув

Олександр Якущенко помер 10 січня 2024 року. Причиною смерті став суїцид – Сашко повісився за кілька кілометрів від будинку нової прийомної родини. За словами глави сім'ї Лукашенка, тіло Сашка знайшли робітники, які їхали вранці на зміну, а поряд лежав розібраний телефон, з якого було видалено всі дані. Судмедексперт розповів прийомним батькам, що в останній момент підліток, певно, передумав і намагався вилізти з петлі.

Лукашенко каже, що похорон Сашка сім'я організувала власним коштом. Кілька людей, які були присутні на похороні, розповіли, що прийомна сім'я обрала найдешевшу труну.

Коли квіти клали, вони просто підходили, кидали, як собаці. І коли вже настав час йти, прийомна сім'я каже: "Слава богу, він помер. Менше проблем",

– пригадують свідки.

"Мені дуже боляче. Я не знаю, що робити"

Незадовго до смерті Якущенко відправив своїм друзям голосове повідомлення, у якому розповів про свої стосунки із прийомною сім'єю.

Я там нікому н*х*й не потрібний. Мені дали це зрозуміти. Я всім життя псую. Я не зможу, я повішуся. Якби мене не було, зараз би ні в кого, н проблем не було, якби я тільки сюди не приїхав би. Не можу... Мені дуже боляче. Я не знаю, що робити,

– писав Сашко.

Кілька разів Сашко говорив із друзями про повернення в Україну до рідної матері – Олени Якущенко. Дітей у неї вилучили ще 2016 року. Олена називає це своєю провиною: після смерті матері вона багато пила, пив і її чоловік. З того часу, за її словами, з Сашком вона не бачилася, але продовжувала спілкуватися телефоном. Жінка вимагає, аби смерть її сина розслідували.

Він просто вважав, що не потрібен на цій землі. Рідна мати його може тільки образити, принизити, а прийомна сім'я не почала навіть розбиратися, чому він із собою це зробив. Його просто закопали за один день, як песик, і все,

— сказала мати подруги Олександра Якущенка.