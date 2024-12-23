Чоловік катував доньку своєї співмешканки. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
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Кривдник систематично знущався з маленької дівчинки
На Білоцерківщині поліцейські встановили, що 24-річний кривдник часто бив 4-річну дитину, кричав на неї та принижував. Дівчинка отримала травми голови і тіла, а також зазнала психологічних страждань.
Яке покарання загрожує кривднику
Поліція затримала чоловіка та помістила його до СІЗО. За скоєне домашнє насильство та катування малолітньої дитини ймовірному злочинцю загрожує до шести років ув’язнення. Правоохоронці зазначили, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Зараз чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.
Інші моторошні випадки знущання з дітей
- Подібний випадок домашнього насильства стався у жовтні в Одесі. Чоловік побив свою 2,5-місячну доньку через те, що вона плакала. Дитину доставили до лікарні у комі, з крововиливом і набряком мозку, забоєм легень та переломами ребер.
- У 2023 році на Чернігівщині затримали садиста, який протягом року жорстоко знущався з дитини, внаслідок чого вона отримала числені травми і померла у лікарні.
- Також відомий випадок, коли в Одесі чоловік намагався виховати 5-річного сина своєї співмешканки, застосовуючи силу. Він залякував хлопчика і бив його, через що дитина отримала струс головного мозку.