Чоловік катував доньку своєї співмешканки. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

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Кривдник систематично знущався з маленької дівчинки

На Білоцерківщині поліцейські встановили, що 24-річний кривдник часто бив 4-річну дитину, кричав на неї та принижував. Дівчинка отримала травми голови і тіла, а також зазнала психологічних страждань.

Яке покарання загрожує кривднику

Поліція затримала чоловіка та помістила його до СІЗО. За скоєне домашнє насильство та катування малолітньої дитини ймовірному злочинцю загрожує до шести років ув’язнення. Правоохоронці зазначили, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Зараз чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

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