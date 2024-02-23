В то же время Силам обороны удалось вернуть несколько позиций в районе Авдеевки. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий, информирует 24 Канал.

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В ВСУ рассказали о ситуации на Авдеевском направлении

Лиховой отметил, что ситуация в зоне ОСУВ "Таврия" в Донецкой области является динамичной как на Авдеевском, так и на Марьинском направлениях. В то же время нашим воинами за минувшие сутки удалось восстановить по несколько позиций.

И именно на Авдеевском направлении нашим военным сдались или были взяты в плен более десятка российских оккупантов,

– отметил капитан.

На вопрос о том, уменьшат ли количество атак захватчики на Авдеевском направлении, Лиховий заметил, что после 4 месяца Авдеевской операции в самом городе и на этом направлении, где общие потери россиян составили более 47 тысяч человек, то после таких потерь врагу надо перегруппироваться и "зализать раны".

"Но, к сожалению, у россиян есть определенные резервы и они перегруппировываются после этой операции, подтягивают другие ресурсы, совсем другие подразделения, которые не полегли, как мясные штурмы в Авдеевке. И при поддержке авиации пытаются продолжать штурмовые действия уже дальше на запад от Авдеевки, в направлении Ласточкино и соседних населенных пунктов", – пояснил спикер.

Лиховий также отметил, что и наши войска укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями, создают новые огневые позиции. То есть врагу после выхода ВСУ из Авдеевки не удается развить свой успех.

Там (на Авдеевском направлении – 24 Канал) идут сложные бои. Обстоятельства там такие, что российские наступательные действия происходят малыми штурмовыми группами при поддержке малого количества бронетехники,

– подчеркнул капитан.

Горячая ситуация и на Марьинском направлении

Лиховий также добавил, что самой горячей точкой на фронте пока остается Марьинское направление. По его данным, за сутки только на Марьинском направлении, в районе населенных пунктов Новомихайловка и Победа, враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Кроме того, на Авдеевском направлении, по его словам, ВСУ отбили семь атак врага в районах сел Орловка, Северное, Первомайское и Невельское в Донецкой области.