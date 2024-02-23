Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сказал 24 Каналу, что россияне понесли огромные потери за месяцы штурмов Авдеевки. Однако враг не считается с ними, ведь имеет небольшой промежуток времени для того, чтобы воспользоваться "окном возможностей".

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Пытаются воспользоваться ситуацией

Оккупанты потеряли в боях за Авдеевку убитыми, ранеными, тяжело ранеными столько бойцов, что их количество превысило численность населения города в довоенный период (она составляла более 31 тысячу человек – 24 Канал).

Поэтому российское командование нуждается в оперативной паузе, чтобы восстановить эти потери – не только в живой силе, но и в технике. При том, что именно в районе Авдеевки враг накопил наибольшее количество техники на фронте.

Однако кроме военной необходимости, есть еще политическая целесообразность. Владимир Путин понимает, что до конца марта у него есть лаг времени, когда российская армия еще будет сохранять свой наступательный потенциал,

– предположил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества

Также россияне пытаются воспользоваться ситуацией, когда украинские силы являются уязвимыми, ведь на сегодня имеем нехватку снарядов, значительно снизилась военная помощь от партнеров.

Поэтому оккупанты хотят оторвать как можно больше наших позиций, территорий за это время и не считаются ни с потерями в технике, ни в живой силе.

Врагу будет несладко

"Кроме того, противник получил преимущество в воздухе, когда начал активно применять управляемые авиабомбы, которые несут огромную разрушительную силу. Это преимущество россияне также планируют использовать, пока нам не поступили средства противовоздушной обороны и истребители F-16", – отметил он.

Февраль и март будут чрезвычайно тяжелыми для нас, считает Кузан, но этот период закончится предоставлением нам со стороны партнеров средств ПВО, авиации, артиллерийских боеприпасов, и тогда российской армии в том состоянии, в котором она есть сейчас, будет несладко. Этого Путин сегодня боится больше всего, поэтому и посылает Западу сигналы о переговорах.

"Он хочет разговаривать с позиции силы и диктовать нам условия, пока Россия имеет преимущество. Однако украинское командование прекрасно знает об этом плане россиян. В этом противостоянии победит тот, у кого будет крепче выдержка. А у украинцев она все же более крепкая, потому что мы сражаемся за свою землю", – подчеркнул Сергей Кузан.

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