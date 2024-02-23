Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан сказав 24 Каналу, що росіяни зазнали величезних втрат за місяці штурмів Авдіївки. Проте ворог не рахується з ними, адже має невеликий проміжок часу для того, щоб скористатися "вікном можливостей".

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Намагаються скористатися ситуацією

Окупанти втратили в боях за Авдіївку вбитими, пораненими, тяжко пораненими стільки бійців, що їхня кількість перевищила чисельність населення міста у довоєнний період (вона складала понад 31 тисячу людей – 24 Канал).

Тому російське командування потребує оперативної паузи, щоб відновити ці втрати – не тільки в живій силі, але й в техніці. При тому, що саме в районі Авдіївки ворог накопичив найбільшу кількість техніки на фронті.

Однак окрім військової потреби, є ще політична доцільність. Владімір Путін розуміє, що до кінця березня у нього є лаг часу, коли російська армія ще зберігатиме свій наступальний потенціал,

– припустив голова Українського центру безпеки та співпраці.і

Також росіяни намагаються скористатися ситуацією, коли українські сили є вразливими, адже на сьогодні маємо брак снарядів, значно знизилась військова допомога від партнерів.

Тому окупанти хочуть відірвати якомога більше наших позицій, територій за цей час. Через це вони не рахуються ані з втратами в техніці, ані в живій силі.

Ворогу буде непереливки

"Крім того, противник отримав перевагу в повітрі, коли почав активно застосовувати керовані авіабомби, які несуть величезну руйнівну силу. Цю перевагу росіяни також планують використати, поки нам не надійшли засоби протиповітряної оборони та винищувачі F-16", – зауважив він.

Лютий та березень будуть надзвичайно тяжкими для нас, вважає Кузан, але цей період закінчиться наданням нам з боку партнерів засобів ППО, авіації, артилерійських боєприпасів, і тоді російській армії в тому стані, в якому вона є зараз, буде непереливки. Цього Путін сьогодні боїться найбільше, тому й посилає Заходу сигнали щодо переговорів.

"Він хоче розмовляти з позиції сили та диктувати нам умови, поки Росія має перевагу. Проте українське командування чудово знає про цей план росіян. В цьому протистоянні переможе той, у кого буде міцніша витримка. А в українців вона все ж таки міцніша, тому що б'ємося за свою землю", – наголосив Сергій Кузан.

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