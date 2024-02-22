Карта бойових дій станом на 22 лютого / Колаж 24 Каналу
Українські захисники вже 729 добу героїчно борються проти російських окупантів, звільняючи територію нашої держави. Водночас ворог не припиняє штурми позицій Сил оборони й активно атакує на Мар'їнському й Авдіївському напрямках.
Протягом минулої доби всього відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Росіяни штурмували позиції біля Тернів: дивіться на карті
Сили оборони відбили атаки біля Кліщіївки: дивіться на карті
ЗСУ відбили атаки росіян біля Ласточкиного: дивіться на карті
Україна стримує ворога біля Георгіївки: дивіться на карті
Ворог атакував південніше Золотої Ниви: дивіться на карті
Що відбувається на Півдні
Українські військові відбили атаки біля Вербового: дивіться на карті
Як змінився фронт на інших напрямках
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 складах пально-мастильних матеріалів, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.