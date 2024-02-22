Протягом минулої доби всього відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку ворог здійснив 3 спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

Ворог атакував біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку противник 6 разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині.

Росіяни штурмували позиції біля Тернів: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

Сили оборони відбили атаки біля Кліщіївки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

ЗСУ відбили атаки росіян біля Ласточкиного: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Україна стримує ворога біля Георгіївки: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.

Ворог атакував південніше Золотої Ниви: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

Українські військові відбили атаки біля Вербового: дивіться на карті

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів російських окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 4 спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 складах пально-мастильних матеріалів, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.