Протягом минулої доби всього відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

Ворог атакував біля Синьківки: дивіться на карті

Росіяни штурмували позиції біля Тернів: дивіться на карті

Сили оборони відбили атаки біля Кліщіївки: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаки росіян біля Ласточкиного: дивіться на карті

Україна стримує ворога біля Георгіївки: дивіться на карті

Ворог атакував південніше Золотої Ниви: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Українські військові відбили атаки біля Вербового: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 складах пально-мастильних матеріалів, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.