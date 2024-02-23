Агресор намагається прорвати нашу оборону. Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Сили оборони потужно нищать ворога

  • Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах ворога.
  • Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА противника.
  • До речі, за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1000 окупантів, 3 танки, 37 ББМ, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 системи ППО, 32 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 36 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн, 9 – спеціальної техніки.