Агресор намагається прорвати нашу оборону. Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
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ЗСУ відбили кілька позицій у районі Авдіївки й взяли у полон з десяток окупантів, – Лиховій Де росіяни намагалися наступати, скільки атак ворога відбито Волинський і Поліський напрямок. Оперативна обстановка без суттєвих змін. Сіверський і Слобожанський. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. Куп’янський напрямок. Агресор здійснив 5 спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Яка ситуація на фронті: дивіться карту Лиманський. Окупанти 14 разів атакували наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області. Бахмутський. Сили оборони відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області. Авдіївський напрямок. Українські воїни відбили 10 атак загарбників у районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області. Мар'їнський. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог 43 рази намагався прорвати оборону наших військ. Новопавлівський напрямок. Наші захисники відбили 3 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області. Запорізький. Сили оборони 5 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області. Херсонський напрямок. Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Так, протягом минулої доби, окупанти здійснили 5 спроб штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.
Цікаво
Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну? Сили оборони потужно нищать ворога Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА противника. До речі, за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1000 окупантів, 3 танки, 37 ББМ, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 системи ППО, 32 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 36 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн, 9 – спеціальної техніки.