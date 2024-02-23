Агрессор пытается прорвать нашу оборону. Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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Силы обороны мощно уничтожают врага

  • За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитным ракетным комплексам врага.
  • Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическом хаба, 2 средствах противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления БПЛА противника.
  • Кстати, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1000 оккупантов, 3 танка, 37 ББМ, 49 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 2 системы ПВО, 32 беспилотника оперативно-тактического уровня, 36 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 9 – специальной техники.