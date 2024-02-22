Карта боевых действий по состоянию на 22 февраля / Коллаж 24 Канала
Украинские защитники уже 729 сутки героически борются против российских оккупантов, освобождая территорию нашего государства. В то же время враг не прекращает штурмы позиций Сил обороны и активно атакует на Марьинском и Авдеевском направлениях.
За прошедшие сутки всего произошло 64 боевых столкновения. В целом враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Россияне штурмовали позиции возле Тернов: смотрите на карте
Силы обороны отбили атаки возле Клещиевки: смотрите на карте
ВСУ отбили атаки россиян возле Ласточкино: смотрите на карте
Украина сдерживает врага возле Георгиевки: смотрите на карте
Враг атаковал южнее Золотой Нивы: смотрите на карте
Что происходит на Юге
Украинские военные отбили атаки возле Вербового: смотрите на карте
Как изменился фронт на других направлениях
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитных ракетных комплексах противника. Также, силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БпЛА.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складах горюче-смазочных материалов, 3 пунктах управления, 8 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника.