За прошедшие сутки всего произошло 64 боевых столкновения. В целом враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении враг совершил 3 попытки наступления в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

Враг атаковал возле Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении противник 6 раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Выемка, что в Донецкой области.

Россияне штурмовали позиции возле Тернов: смотрите на карте

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 2 атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Клещиевка и Майорск Донецкой области.

Силы обороны отбили атаки возле Клещиевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 19 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

ВСУ отбили атаки россиян возле Ласточкино: смотрите на карте

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Украина сдерживает врага возле Георгиевки: смотрите на карте

На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы, что в Донецкой области.

Враг атаковал южнее Золотой Нивы: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Запорожском направлении украинские воины отбили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.

Украинские военные отбили атаки возле Вербового: смотрите на карте

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов российских оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитных ракетных комплексах противника. Также, силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складах горюче-смазочных материалов, 3 пунктах управления, 8 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника.