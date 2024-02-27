Росія змогла здобути стратегічну ініціативу на фронті завдяки кількісній перевазі як у живій силі, так і в техніці. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, пояснивши, що Україна мусить відповідати тим же.

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Пріоритет – зброя

Президент Франції Еммануель Макрон заговорив про можливість відряджання в Україну своїх військових. Фактично така заява є прецедентом, однак поки не варто розраховувати на потенційне втілення цієї ідеї. Зрештою, зараз є набагато нагальніші потреби.

"Це була така собі спроба з'ясувати сприйняття таких ініціатив у світі. Чи будуть вони реалізовані? – маю великий сумнів. У цьому контексті для нас актуальнішим є не виділення особового складу наших країн-партнерів, а передача військово-технічного обладнання, зброї та боєприпасів", – наголосив Владислав Селезньов.

Ситуація на фронті зараз є надскладною. Ресурсні можливості Росії є неспівмірними з можливостями України. Окупанти мають в рази більшу технічну перевагу на полі бою, що дається взнаки.

Ми втратили контроль над Авдіївкою, втрачаємо контроль над низкою населених пунктів західніше від Авдіївки. Тенденція досить тривожна, бо не зрозуміло, чи наші підрозділи встигли створити потужну мережу інженерних фортифікацій. Найближчим часом ми можемо бачити негативну динаміку не лише на Авдіївському напрямку,

– пояснив військовий експерт.

Російські військові маючи значну перевагу, намагається трансформувати її у територіальні здобутки. На жаль, успіхи у них подекуди є.

Фронт не обвалиться

В Інституті вивчення війни заявили, що зараз Росія панує на фронті та може наступати на будь-яких обраних напрямках та у зручний для себе час.

Виклики насправді дуже серйозні, але я не думаю, що настільки масштабним може стати зрушення на полі бою. Обвалу фронту точно не буде, бо весняна відлига, яка вже почалася, не дозволяє активно застосовувати бронетехніку. Але ворог використовує тотальну перевагу в артилерії та авіації,

– наголосив Селезньов.

Оскільки західні партнери не поставили обіцяних протиповітряних та протиракетних систем України, для наших воїнів є викликом дії Росії. Давати відсіч ворожій авіації та артилерії, яка постійно суне вперед складно без необхідної кількості зброї.

Хоч Україна нарощує можливості власного ВПК, однак поки наших спроможностей недостатньо для того, аби вповні забезпечити потреби військових на фронті.

"Ми критично залежимо від поставок із західних країн", – підсумував військовий експерт.

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