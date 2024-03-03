Напомним, что в ночь на 17 февраля Александр Сырский принял решение о выводе наших военных из Авдеевки. Это было осуществлено во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

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Россиян "бросали на убой"

Военкор Денис Казанский рассказал, что ряд российских пропагандистов показали письма жен погибших оккупантов. В них говорится о массовых потерях россиян на Авдеевском направлении.

По его словам, правда об огромных потерях российских оккупантов под Авдеевкой начала просачиваться в открытые источники.

Друг Гиркина, российский Z-блогер Лев Вершинин, опубликовал письмо жен погибших российских военных, в которых говорится о количестве жертв. Например, в полку №1015 из 2300 человек осталось только 30,

– сообщил Казанский.

Он добавил, что подобная ситуация фиксируется не только в этом полку, поскольку такие данные приводил не только Вершинин, но и другие кремлевские пропагандисты.

Согласно обнародованной информации, мобилизованных россиян "бросали на убой" без подготовки. Очевидно это и привело к таким показателям.

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