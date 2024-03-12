Про інцидент російська преса почала писати орієнтовно о 12:20 12 березня. Очевидці опублікували відео та фото з місця події, пише 24 Канал.
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Що відомо жертв внаслідок падіння Іл-76
Один з російських телеграм-каналів написав, що на борту російського літака було 15 осіб. Всі вони загинули. Зокрема, мовиться про:
- 8 членів екіпажу,
- 7 пасажирів.
Цю ж інформацію російські пропагандисти повідомили, посилаючись на російське міноборони.
У міноборони Росії вже нібито знають причину падіння літака. Мовляв, в Іл-76 спалахнув один з двигунів під час злету.
Кадри падіння військово-транспортного літака Іл-76: дивіться відео
Росіяни заявили, що літак впав неподалік аеродрому "Північний", де Кремль тримає А-50.
У російських телеграм-каналах написали, що нібито вже знайшли тіла 5 загиблих.
Де розташований аеродром "Північний": дивіться на карті орієнтовне місце падіння літака
Що відомо про падіння ворожого літака
- Російський літак розбився в місті Іваново Івановської області. Окупанти повідомили, що мовиться про військово-транспортний Іл-76.
- На місці падіння спалахнула пожежа. Губернатор Станіслав Воскресєнський заявив, що загоряння ліквідували. Він також підтвердив, що всі пілоти на борту загинули.