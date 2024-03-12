Про інцидент російська преса почала писати орієнтовно о 12:20 12 березня. Очевидці опублікували відео та фото з місця події, пише 24 Канал.

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Що відомо жертв внаслідок падіння Іл-76

Один з російських телеграм-каналів написав, що на борту російського літака було 15 осіб. Всі вони загинули. Зокрема, мовиться про:

8 членів екіпажу,

7 пасажирів.

Цю ж інформацію російські пропагандисти повідомили, посилаючись на російське міноборони.

У міноборони Росії вже нібито знають причину падіння літака. Мовляв, в Іл-76 спалахнув один з двигунів під час злету.

Кадри падіння військово-транспортного літака Іл-76: дивіться відео

Росіяни заявили, що літак впав неподалік аеродрому "Північний", де Кремль тримає А-50.

У російських телеграм-каналах написали, що нібито вже знайшли тіла 5 загиблих.

Де розташований аеродром "Північний": дивіться на карті орієнтовне місце падіння літака

Що відомо про падіння ворожого літака

Російський літак розбився в місті Іваново Івановської області. Окупанти повідомили, що мовиться про військово-транспортний Іл-76.

На місці падіння спалахнула пожежа. Губернатор Станіслав Воскресєнський заявив, що загоряння ліквідували. Він також підтвердив, що всі пілоти на борту загинули.

Зверніть увагу! З початку повномасштабного вторгнення ЗМІ неодноразово писали, що через санкції росіянам не вистачає деталей до літаків та іншої техніки. Днями політтехнолог Борис Тизенгаузен заявив, що в росіян проблеми з авіацією, яка перевозить оточення Путіна.