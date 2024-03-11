Какие задачи будут выполнять судна, предположил в эфире 24 Канала военный эксперт Петр Черник. К слову, партнеры готовы передать Украине истребители "еще на вчера", но их просто не смогут использовать.
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Военный эксперт отметил, что 6 самолетов F-16 – это довольно неплохо для начала. Они помогут в следующем:
- увеличат качество "охоты" за дальнобойными ракетами, особенно крылатыми – Х-101/505 и 3М14 "Калибр";
- в самолет интегрирована ракета класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM, которая может наносить удары даже на 180 километров, поэтому суда будут "охотиться" за "сушками", которые несут КАБы.
"Мы уже убедились, что Patriot, которым гораздо труднее уничтожить Су-34, и так показал хороший результат. Даже пара истребителей может на глубину до 100 километров над оккупированной территорией "настрелять" немало надоедливого оружия, прежде всего того, которое несет ФАБ-500 и УПАБ-1500", – подчеркнул Петр Черник.
AIM-120 AMRAAMАмериканская управляемая ракета средней дальности класса "воздух – воздух". Ракета способна работать при любых погодных условиях. Предназначена для поражения воздушных целей врага за пределами прямой видимости. Как отмечают разработчики, AMRAAM – самая совершенная в мире ракета, проверена в боевых условиях. Сочетает в себе беспрецедентные характеристики – она легкая и эффективная. Имеет комбинацию инерциальной навигации (то есть ракета сама может определять координаты и параметры движения цели).
Что известно о передаче Украине F-16: последние новости
- Задержка передачи первых истребителей, в частности, вызвана тем, что обучение украинских летчиков на авиабазе Фетешти в Румынии затягивается. Оно происходило быстрее обычных стандартов, но все-таки медленнее, чем надеялись Украина и ее союзники, поскольку пилотам пришлось осваивать английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать F-16.
- Украина не будет строить новую инфраструктуру для истребителей F-16, которая есть в ведущих западных странах, из-за интенсивных боев и обстрелов баллистическими ракетами. Сейчас же продолжается адаптация украинских аэродромов – подготовка мест стоянок самолетов и взлетно-посадочных полос.
- Украинские пилоты в небе на истребителях F-16 уже отрабатывают тактические приемы, то есть нанесение ударов по целям. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, процесс подготовки летчиков продолжается, одновременно авиационные инженеры также продолжают обучение по обслуживанию самолетов и вооружения, программирования, задачи ударов высокоточным оружием.