На угрозу отреагировали со всей серьезностью, мобилизовав все силы для отражения атаки. Вероятно, россияне уже не исключают, что дроны могут прилететь по самому Кремлю. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, чем важны удары по российской столице, и какой ущерб от них уже понесли оккупанты.

Как атака на Москву могла помешать планам России?

Несколько дней перед атакой в свободном доступе появилась информация и фотографии о расположении ПВО в Москве. Фактически вокруг всей российской столицы выстроена эшелонированная система защиты, однако и этого, кажется, не достаточно, чтобы справиться с украинскими дронами, заметил военный обозреватель, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Появление беспилотников под Москвой не является случайностью. По неподтвержденной информации, это мог быть превентивный удар на подготовку россиян к массированной ракетно-дроновой атаке на Украину. Если это подтвердится, можно лишь засвидетельствовать о крайне высоком уровне профессионализма наших структур разведки и реагирования на такие вызовы,

– отметил Иван Тимочко.

Подобные атаки готовятся не одномоментно – "с сегодня на завтра". Для проведения такой операции необходимо собрать немалое количество разведданных, подготовить приказы и протоколы, под это должны быть выделены соответствующие силы. То есть это длинная цепочка проверок и согласований, чтобы удар оказался эффективным.

Карта ПВО вокруг Москвы / телеграмм-канал "КиберБорошно"

"Россияне уже даже не думали о развертывании своих сил для пуска ракет из авиации (по Украине – 24 Канал). Они подняли самолеты в воздух, а если они еще и были снаряжены ракетами – вопрос, как они вообще потом садились. Это огромные риски", – объяснил военный обозреватель.

Эффектный удар по Москве: смотрите видео

Болезненный удар по Путину

Также в сети появилось фото мобильно-огневой группы с пулеметом сразу возле Кремля. Улица вокруг была абсолютно пустой. Тимочко заметил – это означает, что россияне к этой атаке подготовились серьезно, не недооценивая угрозы со стороны украинских дронов.

Они привлекли все имеющиеся силы и ресурсы, чтобы попытаться сбивать наши беспилотники. Учитывая то, что там их (мобильно-огневую группу – 24 Канал) расположили, факта прилета беспилотников по Кремлю они уже не отвергают. Это очень серьезный удар, пощечина Путину,

– подчеркнул Тимочко.

Пока помощники российского диктатора всячески суетятся, демонстрируя свою "силу" и "влиятельность", бы все мировые игроки боялись эскалации, появление украинских дронов у Кремля становится действительно болезненным ударом по вражеской пропаганде.

К тому же не стоит забывать и о материальном ущербе от такой атаки. Крупнейшие аэродромы, особенно, которые используют для транспортной авиации, международные российские аэропорты были закрыты. Это означает, что они становятся опасными для использования. Простой самолетов из-за таких атак – это огромные убытки. Хотя Путин будет пытаться все опровергать, а российская пропаганда будет убеждать, что ничего не произошло, факт останется фактом.

"Россия – авторитарная. диктаторская страна с центром в Москве. Когда центр не спит спокойно, то неспокойно спит и вся Россия. Писали, что из Кремля якобы вывезли Путина, а всех остальных оставили. Вот тебе и "великий Путин", который несколько дней назад бегал на учениях в военной форме, "храбро" сбежал из Москвы", – подчеркнул обозреватель.

Конечно, это очень контрастирует с украинским военно-политическим руководством, которое при любых обстоятельствах остается на своих местах. Если же в начале вторжения российская пропаганда кричала, что Владимир Зеленский сбежал из страны, то время дало понять, кто из лидеров на самом деле является трусом.

"Заявка на победу": куда именно важно попасть в Москве?

Красноречивой оказалась карта ПВО вокруг Москвы еще и потому, что на ней четко видно, что в других городах средств противовоздушной обороны почти нет. По словам политтехнолога Тараса Загороднего, это неудивительно, ведь у россиян сейчас просто нет столько ресурсов, чтобы защитить всю страну.

К тому же раньше даже не возникал вопрос, что в Россию вообще что-то будет лететь с территории Украины.

Россияне даже в страшном сне не представляли, что с территории Украины условно до Оренбурга что-то будет долетать. Это было действительно ужасом для России,

– отметил Загородний.

В общем политтехнолог отметил, что приоритетные цели для удара определяет Генштаб, учитывая имеющиеся ресурсы. Атака на Москву может быть частью более широкого плана.

"Мы должны понимать, или нам интереснее устроить блэкаут во всей европейской части России, чтобы парализовать промышленность и саму Москву как центр управления страной, или, например, бить по Крымскому мосту? Если возникнет блэкаут, который наложится на отсутствие топлива – это фактически паралич страны, конкретная заявка на победу", – подчеркнул Загородний.

Подобные просчеты являются кропотливой работой скоординированных сил, которая определяется многими факторами в конкретный период времени.

Какие цели могли быть у атаки на Москву: посмотрите видео

Массированные атаки на Россию: что известно?