Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российский телеграм-канал Fighterbomber.

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В России упал военный самолет

Где именно и при каких условиях произошла авария Су-25 – неизвестно. Однако после падения судна стало известно, что Россия потеряла еще один свой бомбардировщик, который применялся в боях против Украины.

Российский блогер под ником Fighterbomber сообщил, что после падения самолета пилот выжил.

Потерпел крушение Су-25. Летчик спасен. Все в порядке,

– говорится в его посте.

Аналитики "OSINT Пчелы" предполагают, что канал, на котором появилось сообщение, ведет бывший российский пилот, капитан вооруженных сил Илья Туманов. Он, вероятно, до 2020 года занимал должность помощника штурмана на Су-34.

В описании телеграм-канала о военной авиации говорится, что его ведет "истребитель-бомбардировщик в отставке", что снова указывает на причастность к нему Туманова. В блогерстве ему помогает Наталья Ямилова, которая к тому же продает мерч через собственное частное предприятие.

Туманов на псевдоним "Сон" активно поддерживает так называемую "СВО". Он служил на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже.

Аналитики определили, что Илья Туманов ведет канал Fighterbomber / Фото OSINT Пчелы

В свое время военный также воевал в Сирии. Он имеет много "заслуг", но часть якобы не хотела обеспечивать его жильем и питанием во время командно-штабных учений. Поэтому в 2019 году Илья Туманов судился с командованием.

Напомним, после операции СБУ "Паутина", которая уничтожила 41 самолет российской стратегической авиации, особо ценные борта Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 перебазируются как можно дальше от границы с Украиной на Дальний Восток.